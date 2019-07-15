Хабенский впервые показал старшую дочь

Семья актера Константина Хабенского улетела в отпуск в турецкий Белек. На Средиземное море Константин отправился с женой и детьми. Гостиницу Gloria Verde Resort, которую семья актера выбрала для отдыха, ориентирована на отдых с детьми: здесь есть аквапарк, несколько бассейнов для детей и масса развлечений. Отдых на четверых на неделю там стоит примерно 300 000 рублей.

Супруга Хабенского актриса Ольга Литвинова поделилась фотографией мужа с их старшей дочерью, трехлетней Александрой. Ольга впервые показала лицо дочери, сопроводив снимок сообщением о том, что у семьи начался долгожданный отдых. А вот младшую дочь, которой недавно исполнилось полгода, пара прячет от публики - даже имя малышки держится в секрете.

Сын от первого брака актера - 11-летний Иван тоже приехал в Турцию. После смерти матери он учится в Испании, где живет с бабушкой, но все каникулы проводит с отцом.