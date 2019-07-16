Малышеву недолюбливают за назидательность, а Малахова - за цинизм

В опросе «Кто из ведущих вас больше всего раздражает?» на нашем сайте KP.RU на первых позициях оказались те же люди, которые неизменно побеждают в рейтингах самых популярных теледеятелей. Хотя, наверное, это логично: у звездных персон всего вдоволь - и обожателей, и хейтеров.

Удивительно другое: ко многим ведущим, которые ведут довольно скандальные передачи, у зрителей... никаких претензий. Публика лояльно настроена к Александру Гордону, Дмитрию Борисову, Евгению Попову. Андрей Норкин, который то выгоняет из студии экспертов, то, исчерпав слова, лезет в драку, не раздражает вообще никого - за него проголосовали… 0 человек!

Абсолютных лидеров в нашем опросе, как видите, трое. Без всякого преувеличения это суперзвезды нашего ТВ, которые ведут высокорейтинговые программы. Чем же они так бесят зрителя? Мы попросили прокомментировать результаты голосования клинического психолога, психотерапевта Наталью Жолудеву.

1. Андрей Малахов

(«Прямой эфир», «Привет, Андрей!». «Россия 1»).

Андрей Малахов.Фото: Иван ВИСЛОВ

«Рискну предположить, что за долгие годы и сам Малахов, и все его шоу приобрели налет цинизма. Он демонстрирует нам чужое страдание, разбитые судьбы, боль и несчастья, его передачи дергают за нерв сопереживания, выжимают слезу. В такой ситуации ведущий - в фокусе зрительского внимания, и любая неискренность, неприятные черты и особенности (к примеру, суетливость, темп речи) вызывают раздражение и неприязнь».

2. Елена Малышева

(«Жить здорово!», «Здоровье». Первый канал).

«Ведущая строит передачу на провокации и эпатаже. А если проанализировать ее речь, поведение и скрытый контекст, можно увидеть очень много родительской позиции. Ее посыл к зрителю - «вы неразумные и незнающие, а мы сейчас вам объясним, как жить». Это позиция завуча в школе, где много трудных подростков. Отсюда специфический тон монологов - в них слышатся назидательность и, извините, занудность».

3. Владимир Соловьев

(«Воскресный вечер», «Москва, Кремль. Путин», «Кто против?», «Россия 1»).

Владимир Соловьев.Фото: Борис КУДРЯВОВ

«Особенностью его самопрезентации я бы назвала ощутимое высокомерие. Его позиция: «Я взрослый, успешный, умный, а вот вы еще докажите, что с вами стоит разговаривать». Это ярко выраженная позиция человека, который себя любит и уважает. И это прекрасно! Однако точно такого же уважительного отношения заслуживают оппоненты и слушатели. Но на их долю уважения достается куда меньше. Определенно, ему недостает толики самоиронии».

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