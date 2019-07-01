Рейтинг телескандалов: Малышева в печали, а Друзь покаялся и прощен

В эфире летнее затишье - одни программы ушли до осени в отпуск, другие выходят в повторах. В ожидании осенних премьер вспоминаем, чем нас шокировало родное телевидение. Каждый пункт завершает реальный комментарий зрителя с сайта kp.ru.

1. Фальшивый «Голос. Дети»

26 апреля 10-летняя Микелла Абрамова победила в популярном вокальном шоу благодаря масштабной пиар-компании с участием звезд первой величины и, главное, сфальсифицированному голосованию. Голоса за юную певицу отдавал аппаратно-программный комплекс - проще говоря, железка с сим-картами, а не зрители, и это взорвало страну.

26 апреля 10-летняя Микелла Абрамова победила в популярном вокальном шоу благодаря масштабной пиар-компании. Максим ЛИ/Первый канал

Чем закончилось. Первый канал попытался все исправить: доказал факт вмешательства в голосование, аннулировал результаты и вручил главный приз - статуэтку, 1 млн рублей и право записи сингла - всем девятерым финалистам. Тем не менее от этого скандала телевидение оправится нескоро. Судя по откликам, народ все равно остался недоволен - во многом потому, что имена заказчиков фальсификации так и не были названы. Хотя всем понятно, кто бы это мог быть, - голоса накрутили в пользу дочери певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова.

Зритель: «Кто теперь поверит в результаты голосования, кто пошлет эсэмэски - зная, что они ничего не решают?»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/705773" frameborder="0"></iframe> Почему все ополчились на дочь Алсу.Победа дочери Алсу на шоу «Голос.Дети» вызвала небывалый скандал. Почему же все ополчились на 10-летнюю девочку и её маму?

2. Кретины, идиоты и Елена Малышева

Ведущая программ «Здоровье» и «Жить здорово!» оказывается в эпицентре скандалов едва ли не раз в месяц. Но вишенкой на торте стал один из последних в сезоне выпусков 13 июня. Многих задела тема, сформулированная как «Откуда берутся дети-кретины?» и «Мой ребенок - идиот». С точки зрения ведущей, «кретин» и «идиот» - все еще действующие медицинские термины, что возмутило часть зрителей и врачебного сообщества: эти слова в качестве диагнозов уже не используются, поскольку давно являются оскорблениями.

Чем закончилось. Сразу несколько общественных организаций потребовали от Малышевой извинений. С критикой ведущей выступили известные врачи (впрочем, другие ее поддержали). Первый канал провел закрытый «разбор полетов». Публично Малышева так и не извинилась, но, по данным источника «КП» в ее команде, «очень переживала» - обидеть кого-то она не хотела. По всей видимости, в новом сезоне ведущая будет выбирать выражения.

Зритель: «Прежде чем закрывать передачи Малышевой, надо закрыть «Дом-2»!»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/714750" frameborder="0"></iframe> В Минздраве прокомментировали слова Малышевой о больных детях.

3. Дело Друзя

12 февраля редактор телекомпании «Игра» Илья Бер обвинил магистра «Что? Где? Когда?» Александра Друзя в попытке подкупа. Знатока пригласили сняться в шоу «Кто хочет стать миллионером?», и он попросил у Бера правильные ответы, чтобы наверняка выиграть, а призовые деньги поделить. Бер сделал вид, что согласился, и записал разговор на диктофон.

12 февраля редактор телекомпании «Игра» Илья Бер обвинил магистра «Что? Где? Когда?» Александра Друзя в попытке подкупа. Фото: Первый канал

Чем закончилось. И Бера, и Друзя с позором отстранили от участия в проектах Первого канала. Кресло Друзя в команде «Что? Где? Когда?» заняла Инна Семенова. Но Друзь остался на посту вице-президента Международной ассоциации клубов ЧГК - там решили, что раз магистр скомпрометировал себя в другой передаче, то и ладно. Друзь полностью оправился от фиаско - он читает лекции в разных городах и странах, пишет книги. Извиняться перед своими поклонниками он не стал, покаявшись только перед правлением МАК. Ну а на игре «Что? Где? Когда?» свет клином не сошелся.

Зритель: «А когда-то это была моя любимая передача. И тут умудрились оскандалиться... Осадок остался. Это как измена в любви - доверия не будет. Никогда».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/692206" frameborder="0"></iframe> С тобой мы больше не Друзя.После скандала с обвинением в мошенничестве, великого магистра знаний — Александра Друзя отстранили от эфиров Первого канала

4. Исчезновение ведущего в прямом эфире

Вообще-то звезда НТВ Андрей Норкин сам кого хочешь из студии своей программы «Место встречи» выставит. В послужном списке ведущего изгнанные эксперты и политологи, пара небольших драк… Все это здорово оживляет монотонную политическую повестку. Но 2 апреля что-то пошло не так: на 18-й минуте Норкин изменился в лице и ушел из студии посреди прямого эфира. После рекламы программу довели до конца двое других ведущих. Все решили, что Норкину стало плохо. И оказались правы...

Звезда НТВ Андрей Норкин. Фото: НТВ

Чем закончилось. Три недели поклонники ведущего не находили себе места, пока он наконец не появился в эфире «Центрального телевидения», где честно признался, что «немного поломался» и в нем накопилась «физическая гадость». Сейчас у прошедшего курс лечения Норкина все хорошо, он вернулся и в «Место встречи», и на Радио «КП» (97,2 FM).

А люди тем временем призадумались: выходит, политические шоу смотреть - только себе вредить? Если такие опытные ведущие ломаются, то что говорить о нас, простых зрителях...

Зритель: «Норкин - единственный, кого приятно слушать из ведущих такого рода передач».

5. Наталья Медведева и ее темное прошлое

Комедийная актриса давно не участвует в шоу Comedy Woman, но по-прежнему получает за былую карьеру на орехи. А все потому, что бездумно повторяла придуманные горе-сценаристами шутки, которые спустя годы вдруг всплыли из архивов и возмутили людей. Сначала припомнили веселую сценку, где Медведева поминает «замерзший дух генерала Карбышева», который якобы обнимает одну из героинь скетча. Потом - «шутку», в которой актриса рассказывает, как хоронила крысу в кремлевской стене «между Ежовым и Коневым». Медведеву пристыдили многие известные люди, в том числе режиссер Никита Михалков.

Комедийная актриса Наталья Медведева давно не участвует в шоу Comedy Woman, но по-прежнему получает за былую карьеру на орехи. Фото: Первый канал

Чем закончилось. За Карбышева Медведева извинилась. Правда, опять опозорилась, признавшись, что про замученного фашистами генерала никогда не слышала. А историю с крысой тихо спустили на тормозах, хотя сообщалось, что потомки маршалов Ивана Баграмяна и Ивана Конева обратились с жалобой в Следственный комитет. Канал ТНТ по традиции сделал вид, что он тут ни при чем - равно как и компания-производитель Comedy Club Production.

Зритель: «Женщина эта хоть и красавица, но типичное невежественное бы...о».