По делу Голунова уже уволили шестерых полицейских

Cразу четверых сотрудников УВД по Западному административному округу столицы уволили по результатам служебной проверки, которая была назначена в связи с задержанием журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, который обвинялся в покушении на сбыт наркотиков.

"По итогам служебной проверки принято решение об увольнении из органов внутренних дел четверых сотрудников УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве", - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе столичной полиции.

О том, что по делу Голунова проходят трое оперативников, говорилось и ранее. Четвертый, как сообщил "КП" источник в ведомстве является дознавателем подразделения. Звания и имена полицейских не сообщаются. Но уже известно, что уволенные собираются судиться с министерством из-за увольнения.

- Странно, что их уволили с формулировкой "по отрицательным мотивам и из-за несоблюдения регламента в работе", а конкретно за то, что они при задержании не предоставили возможность Голунову позвонить адвокату, - удивляется председатель Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин. - Так опера не должны были давать ему возможность звонить на месте. А, может, подозреваемый в преступлении хочет не адвокату позвонить, а предупредить подельников? По регламенту опера обязаны доставить его в отдел, передать дознавателю, который и должен дальше решать такие вопросы с задержанным. Вот если бы уволили одного дознавателя - тогда было бы понятно...

- То есть вы считаете, что рубят с плеча, увольняя оперативников?

- Надо разбираться. Вот если бы экспертизой на пакетиках наркотиков были найдены ДНК или отпечатки полицейских, их бы уже привлекли к уголовной ответственности. Но пока не выяснили чьи там были следы, откуда взялись эти наркотики никого увольнять нельзя. Неизвестно, кто ему там мог их подбросить? И где? При задержании или все-таки кто-то в гости к нему ходил из имеющих такую вот склонность? Нужно сначала выяснить, откуда взялись эти вещества.

Напомним, Голунов был задержан 6 июня в центре Москвы. При досмотре у него нашли пять пакетов с наркотиком (мефедроном), а при обыске на квартире пять граммов кокаина. Никулинский суд арестовал подозреваемого, и отправил под домашний арест. После этого за журналиста начала заступаться общественность - коллеги, деятели культуры, политики.

После многочисленных петиций и митингов глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что с журналиста снимут все обвинения и освободят из-под домашнего ареста. Это не выглядело какой-то уступкой общественному мнению. Решение было принято после проведения ряда биологических, криминалистических, дактилоскопических и генетических экспертиз. Следов Голунова на наркотиках не нашли. Но не нашли следов и сотрудников полиции. Так чьи же эти наркотики?

Об этом мы, возможно, узнаем по итогам расследования, которое передано в СК.

По ходатайству министра своих должностей лишились начальник УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции Андрей Пучков и начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции Юрий Девяткин.

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