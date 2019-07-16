"Он уничтожил мою жизнь": Кондулайнен после предательства красавца-жениха впала в летаргический сон

Елена Кондулайнен в свой 61 год по-прежнему прекрасна и привлекательна. Яркая блондинка никогда не знала недостатка в мужском внимании. Она стала первым секс-символом советского кино, а почти каждое ее появление в фильме означало, что зрители увидят пикантные сцены с участием звезды. Она и сейчас ничего и никого не стесняется, откровенно говорит о личной жизни.

Елена Кондулайнен впервые рассказала о пережитом шоке. Неприятная история приключилась с блондинкой в юности. В одном из кафе Ленинграда будущая актриса познакомилась с очень красивым парнем. Он поступал в Институт театра, музыки и кинематографии и позвал Елену попытать счастья вместе.

"Я и представить не могла, что я буду актрисой. Что надо будет целоваться. Я думала: "Что они делают? Какой ужас!" И не хотела я быть актрисой. Это меня так жизнь поставила в такие условия, что я вынуждена была зарабатывать на хлеб чем-то", - призналась она в эфире программы "Мой герой" на канале "ТВ Центр".

Между молодыми людьми вспыхнули настоящие чувства. Жених сделал Елене Кондулайнен предложение. Она согласилась. "Мы заявление-то подали, он приезжает в мою квартиру... Мы в комнате поселились. Готовились к свадьбе и ходили на занятия", - поведала актриса.

denissorokin555 Елена Кондулайнен никогда не знала недостатка в мужском внимании

В один из дней она была на работе. "А он залез и прочитал мой дневник. И все у него там в мозгу что-то перевернулось, что как это так, что не первый в моей жизни, не первая любовь...", - вздыхает артистка.

Разразился жуткий скандал. Жених устроил настоящую истерику: "И даже меня ударил... А самое ужасное, что он разорвал все мои фотографии и родителей моих. Все. Он уничтожил мою жизнь... Я в шоке. Я даже родителям сказать не могу, что у них тоже фотографий не осталось".

Кондулайнен стало так плохо, что она передумала выходить за тирана замуж. Но как справиться с этой ситуацией, она не знала. "Я понимаю, что я просто хочу его не видеть больше, потому что он меня убьет. Он меня доведет до того, что меня не будет. Потому что я совсем в другой жизни выросла. И я понимаю, что мне нужно исчезнуть", - заявила Елена.

Она уехала к бабушке в Ленинградскую область. "И там я впадаю в летаргический сон. То есть со мной что-то происходит. Я отключаюсь. И я спала три дня и три ночи. Трое суток. Настолько был шок", - продолжает звезда..

Жених бросился на поиски. А в день свадьбы он приехал в ЗАГС, там собрались друзья. А невесты нет. "Я не приехала. Я понимаю, что я его боюсь. Он меня убьет. Я прям чувствую, что он меня может зарезать. Как в романах. Это было очень страшно", - с дрожью в голосе поведала знаменитость.

Кстати, потом мужчина женился на другой женщине. Но, по словам актрисы, произошла трагедия. "Он нашел все-таки жертву", - заключила она.