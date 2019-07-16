2019-07-16T16:30:14+03:00
Звезды

Пелагея похудела до неузнаваемости

33-летняя певица позирует на пляже
Ольга ЛИБГАРДТ
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Пелагея по уже сложившейся традиции встретила день рождения в отпускеПелагея по уже сложившейся традиции встретила день рождения в отпускеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Пелагея удивила и одновременно встревожила своих многочисленных поклонников. Певица, 14 июля отметившая 33-летие, отправилась поближе к морю. Наставница детского "Голоса" поделилась новым фото, сделанным на пляже.

Пелагея по уже сложившейся традиции встретила день рождения в отпуске. Исполнительница на снимке позирует в роскошном вязаном платье белого цвета. Наряд выгодно подчеркивает красивый оттенок загара артистки.

Правда, поклонники с трудом узнали в сильно похудевшей девушке с распущенными светлыми локонами свою любимицу. Фолловеры хоть и признают, что выглядит артистка сногсшибательно, но обсуждают, что Пелагею очень трудно узнать. Фанаты не могут понять, что именно изменилось в певице.

pelageya_instapelageya_insta
Пелагею очень трудно узнать
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По их мнению, она стала выглядеть, как другой человек. Меж тем пользователи соцсети хотели бы, чтобы артистка сохранила собственную индивидуальность, которой всегда выделялась на фоне других.

"Не узнала сначала. Шикарна!", "Пелагея Сергевна, что вы творите? Просто убиваете своей красотой. С прошедшим вас днем рождения, мы вас очень любим" "Пелагеюшка, вы мне очень нравитесь, только зачем же вы заразились этой модой что-то менять в лице? У вас был такой красивый носик. Не надо было менять!", "Девушка похожа на Пелоагею", "Это кто? Где Пелагея?", "Не пойму... То ли Пелагея Йоханссон, то ли Скарлетт Сергеевна Телегина", - делятся поклонники.

Кстати, для похудения Пелагея практикует гречневую диету. По словам певицы, иногда она позволяет себе расслабиться и съесть немного вредной для фигуры еды. Звезда считает, что самое главное - не доводить себя до чувства голода, а поддерживать хорошую форму при помощи физических упражнений. При росте 163 сантиметра знаменитость старается не выходить за рамки 59 килограммов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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