В Италии обезвредили банду неонацистов, воевавших на Донбассе

В давние времена у каждого революционера должен был быть припрятан пулемет в сарае. Сейчас же экстремисты предпочитают что-то потяжелей. Итальянские неонацисты где-то раздобыли ракету класса «воздух-воздух», стоимость которой достигает полмиллиона евро.

Ракета «Матра» французского производства была обнаружена итальянскими полицейскими во время обыска у банды неонацистов, которые попали в поле зрения правоохранителей как участники конфликта на Донбассе. По сведениям итальянских спецслужб, группировка была связана с украинским нацистским добровольческим батальоном «Азов», а ее члены принимали непосредственное участие в боевых действиях. Во время обыска было изъято и другое вооружение, включая винтовки и пистолеты, а также большое количество нацистской символики и литературы.

На данный момент известно о трех арестованных, среди которых выделяется Фабио Дель Берджиоло, который в 2001 году баллотировался на пост сенатора Италии от праворадикальной партии «Новая сила». В полиции считают, что именно он искал варианты продажи ракеты. А вот как боеприпас, который, как предполагается, прибыл из Катара, попал в руки нацистам, полиция пока не сообщает.

Интересна история, как полиция вышла на преступников. По словам вице-премьера, главы МВД Италии Маттео Сальвини, именно он навел своих подчиненных на экстремистов. Как указал Сальвини, ему неоднократно поступали угрозы от украинских фашистов, которых спецслужбы смогли, наконец, обезвредить.

Правда, «источники близкие к следствию», как сообщает итальянская пресса, опровергли слова вице-премьера. Да, полиция расследовала факты угроз Сальвини, но никаких оснований под ними не нашла. Тем не менее, органы продолжили следить за итальянцами, которые успели повоевать на Донбассе, и в результате этого контроля и узнали о попытке продажи ракеты.

Вскрытие нацистского арсенала, связанного с Украиной, должно серьезно насторожить итальянские специальные службы. Ведь на прошлой неделе суд города Павия приговорил к 24 годам заключения бывшего бойца украинской нацгвардии Виталия Маркива, которого признали виновным в убийстве журналиста Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году. Вердикт вызвал волну протеста на Украине, праворадикалы пикетировали итальянское посольство в Киеве, а бывший лидер «Правого сектора» (организация, запрещенная в России), а ныне депутат верховной Рады Дмитрий Ярош прямо призвал «брать в заложники итальянцев».

Справка "КП"

«Матра» Супер 530 F - французская ракета класса «воздух-воздух», которая устанавливалась на истребителях «Мираж» F1 с 1979 года. Масса ракеты составляет 270 кг, вес боеголовки - 30 кг.

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