Звезды на премьере фильма «Король Лев»: Рудковская с Гном Гномычем, Рудова без юбки и ненастоящий поп-король

Вслед за западными звёздами, блиставшими на премьере «Короля Льва» (в минувшее воскресенье на показе в Лондоне засветились Бейонсе и даже принц Гарри с супругой Меган Маркл), посмотреть римейк мультфильма, снятого 25 лет назад, пришли и наши знаменитости. Вечером 16 июля, за два дня до выхода ленты в прокат, представители шоу-бизнеса прошлись по красной по красной дорожке киноцентра «Октябрь». Ненастная погода внесла свои коррективы в образы многих из них - гости пришли в куртках и с зонтами, были и дети в резиновых сапогах.

Самым пунктуальным оказался Доминик Джокер с новой женой, участницей шоу «Голос» Екатериной Кокориной. Напомним, с первой супругой певец развёлся в 2014 году после восьми лет брака, а вторую свадьбу сыграл в феврале этого года.

- Мы уже думаем о покупке загородного дома, придётся брать ипотеку, - признался Джокер журналистам. - Хотя я знаю эту пословицу «Берёшь чужие и ненадолго, а отдаёшь свои и навсегда», но куда деваться.

Актриса Наталья РудоваФото: Михаил ФРОЛОВ

Следом за парой на дорожке появилась актриса Наталья Рудова, которую пресса узнала не сразу. В свои 36, в кислотных кроссовках, футболке в тон и рваной джинсовой куртке, звезда сериалов выглядела похудевшей и помолодевшей. Вот только под коротенькой футболкой ни юбки, ни шорт не наблюдалось.

- Я бы, как любая девочка, из всех диснеевских героев хотела сыграть Русалочку - она плавает в море, ищет свою любовь, - щебетала актриса на камеры. - А вообще я сегодня буду плакать, я всегда плачу, а в кино так и вовсе люблю это дело. С настоящими животными фильмы я давно не смотрю - иначе умру сразу!

Звезда сериала «Ольга» Ксения СурковаФото: Михаил ФРОЛОВ

Из-за перетянувшей на себя внимание красавицы Рудовой шедшая за ней звезда сериала «Ольга» Ксения Суркова осталась практически незамеченной - об интервью ее даже не попросили.

Зато бойкая певица и видеоблогер Клава Кока, артистка лейбла Black Star, на дорожке успела как бы случайно прорекламировать поп-корн.

- В детстве я бегала в кино, когда билет стоил ещё 60 рублей, - рассказала 22-летняя Клава. - Денег не было, и мы брали пакетик самого дешевого поп-корна за 9 рублей, не такого, как у меня сейчас, а иногда даже ели в кино хлеб с майонезом.

Певица и видеоблогер Клава КокаФото: Михаил ФРОЛОВ

В числе звёзд были также группа MBAND, продюсер Ренат Давлетьяров с детьми, рэппер ST с женой Ассоль. Последнему репортеры задали вопрос: «Что бы ты сделал, если б стал королём?».

- Что значит «если бы», - не растерялся артист. - Я уже король! Надеюсь, Филипп Бедросович не слышит...

Рэппер ST с женой АссольФото: Михаил ФРОЛОВ

Кстати, Киркоров, который должен был стать главной звездой дорожки, на премьеру не явился. Возможно, из-за сегодняшнего ДТП, в которое попала одна из фур с декорациями - поп-король колесит с гастролями по стране.

Яна Рудковская с младшим сыном СашейФото: Михаил ФРОЛОВ

Зато с началом фильма в кинотеатре появилась опоздавшая Яна Рудковская с младшим сыном Сашей, которого дома называют Гном Гномычем. Шестилетний фигурист, давно привыкший к фотосессиям и вниманию прессы, на этот раз позволил себе капризы обычного ребёнка и пытался поскорее увести маму на мультик, подальше от вспышек фотокамер.