Мария Захарова: Трамп - не шпион России

Официальный представитель МИД РФ в шоу Андрея и Юлии Норкиных «Простыми словами» на Радио «КП» (97,2 FM) рассказала о всех последних горячих событиях в международной политике.

СОБРАЛИСЬ РУССКИЙ, АМЕРИКАНЕЦ И ЕВРОСОЮЗЕЦ...

- В Молдавии - большие изменения. Сбежал человек, которого называли теневым хозяином государства, - Влад Плахотнюк. В СМИ говорили, что это стало возможным, потому что было достигнуто компромиссное решение между Россией, ЕС и США. Действительно ли возможен сейчас некий компромисс?

- Я бы оставила эти рассуждения на уровне анекдота. Но если говорить о взаимодействии, я бы привела настоящие примеры - например, «иранская ядерная сделка» (Иран отказывается разрабатывать ядерное оружие в обмен на снятие санкций. - Ред.). Вот в этом случае действительно собрались русский, американец и евросоюзец и доказали, что могут договариваться с совершенно разными интересами. Причем взаимовыгодно. Сейчас мы видим абсолютно противоположную картину, когда все, о чем договорились, начинают ломать и растаскивать по кусочкам.

ТУПИК УКРАИНЫ

- Тем не менее то, что случилось в Молдавии, некоторые эксперты переносят и на Украину. Мол, в Кишиневе была тренировка, теперь же Россия и Запад смогут договориться...

- Все время рассматривают эту тему в контексте России и Украины, почему-то забывая, что прежде всего Киеву надо решить внутренние проблемы, которые не дают стране дальше развиваться, выстраивать отношения в том числе и с соседями. Пока политики ли, гражданское общество на Украине не поймут, что так больше нельзя, что эта конфронтация и неприятие друг друга приводит к тупику, - вот пока они это не поймут, ничего не сдвинется. Если эта страна выбирает путь европейской цивилизации, то они должны понимать, что это уважение различий, и это различия не только в ориентации - сексуальной или еще какой-то, - это различия в том числе политических подходов. Пока общество внутри не поймет, что так дальше нельзя, это будет тупик.

- Вчера появились сообщения, что ведутся переговоры о выдаче украинских моряков, задержанных во время попытки пройти под Керченским мостом без уведомления России...

- Мы давно предали гласности тот факт, что украинской стороне официально была передана дипломатическая нота, в которой говорилось: в соответствии с российским законодательством моряки могут быть освобождены - не от ответственности, а из-под стражи. Это очень важный момент. Корабли могут быть переданы Украине, но под письменные гарантии участия каждого из 24 задержанных моряков в досудебном и судебном процессе и сохранности кораблей как вещественных доказательств.

На эту ноту практически молниеносно Россия получила ответ от Украины. Подчеркну - не персональный ответ чиновника или какого-то политика, а официальный, в нем говорилось: хотим вас проинформировать, что нас это не интересует ни в каком виде.

Мы поняли, что, видимо, есть некие либо кулуарные игры, либо полный сбой работы всех механизмов госорганов. Потому что столько говорить о том, что моряков нужно освободить в любом виде - мы же это все слышали и наблюдали. И при этом молниеносно отказаться и направить официальный документ.

И мы предали это гласности, чтобы украинский народ знал, что его просто обманывают. Обманывают не первый раз. А вот в этом конкретном случае обманывают жестоко. Я тут же получила вопросы от украинских журналистов, мол, что вы же увязали освобождение моряков с признанием статуса Крыма? Но этого не было. Я сказала: это неправда. Но журналисты сослались на Климкина (главу украинского МИДа. - Ред.), который им об этом сказал.

Представляете, какая подлость!

Мало того, после нашей публикации украинский МИД в лице Климкина просто был вынужден подтвердить свое негативное отношение к российским предложениям.

- Наши предложения не отозваны?

- Нет. И это было не столько предложение, сколько напоминание Киеву о том, что есть законные механизмы, которые можно задействовать. Соответственно, ни мы ничего не отзывали.

«ГРУЗИЯ ПОТЕРЯЛА НЕ РОССИЮ, А САМУ СЕБЯ»

- Другие наши соседи - Грузия. Почему после провокации на популярнейшем телеканале в стране, когда использовали мат в отношении президента России, не была задействована формальная процедура со стороны МИДа?

- Давайте вызовем грузинского посла, которого в Москве нет? У нас нет дипломатических отношений с Грузией - потому что она их разорвала. Тот парламентский форум (из-за которого в Грузии начались беспорядки, во время мероприятия российского депутата пригласили посидеть в кресле спикера грузинского парламента. - Ред.) Тбилиси просил провести у себя неоднократно. На вопрос, а можете ли вы гарантировать соответствующие условия его проведения, - это и безопасность, и уважение, и рабочая обстановка, - было сказано: конечно. Ну а дальше - мы все видели. Все это говорит о том, что это была заранее спланированная провокация. Человек мог бы даже и стоя выступать в парламенте Грузии, и все равно была бы совершена какая-либо гадость. Мне очень часто говорят в качестве упрека: мы потеряли Грузию. Наверное, если бы не было последних событий, возможно, я бы стала как-то обсуждать. А теперь я хочу сказать одно: вы не думаете, что это Грузия потеряла саму себя? Они разрушают сами себя. Я страдаю, потому что мои грузинские друзья страдают. Я находилась в командировке, когда увидела новости про этого матерящегося на «Рустави-2». Думаю: не буду смотреть этот ролик, зачем мне еще какие-то оскорбления. И кто-то из коллег пишет: обязательно посмотри. Когда я посмотрела, под конец у меня текли слезы от того, что я понимала, что сейчас будут испытывать те люди, которые по- настоящему любят Грузию. Их растоптали и продолжают с ними это делать.

О СКАНДАЛЕ С БИТВОЙ ПОД ПРОХОРОВКОЙ

- В последние дни многие обсуждали статью в крупнейшей немецкой газете Die Welt, где журналист доказывал, что легендарного танкового сражения под Прохоровкой не было...

- Раньше мы много раз слышали эту концепцию: давайте не будем участвовать вот подобных спорах, мол, мы-то знаем правду! Но теперь мы же понимаем, что случится, если Россия вообще не будет говорить на такие темы? Через пару лет нам расскажут, что это Россия несколько раз начинала мировые войны, что это мы разрушали Европу... Но сейчас, когда немецкий журналист посмел усомниться в подвиге советских солдат под Прохоровкой, ему ответили все. Если бы ему массово не стали «прилетать» комментарии, если бы ему не приводили цитаты современных исследователей - вы что, считаете, он бы изменил свою позицию? А он сейчас на самом деле внес изменения в статью, скорректировал все.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Некоторое время назад в США завершилось расследование о сговоре Трампа с русскими во время последней президентской избирательной компании. Спецпрокурор в США Роберт Мюллер не смог доказать, что Россия помогла Трампу победить. Но мы не смогли не спросить Марию:

- А может Трамп - наш хорошо законспирированный шпион?

- Вот Мюллер сказал - нет!..