2019-07-17T12:10:34+03:00
Общество

Юнна Мориц - о шулерах в истории: Играя, надо знать со всех сторон свою Историю, чтоб не играли нами...

Великая поэтесса - специально для посетителей сайта kp.ru - прочитала своё «самое философское» стихотворение...
Александр ГАМОВ@gamov1
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Поэтесса Юнна Мориц. Фото: junna-moric.ruПоэтесса Юнна Мориц. Фото: junna-moric.ru
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Игра времён, колода с картами времён,

Идёт раздача карт – времён раздача...

- Юнна Петровна, я посмотрел это стихотворение. Оно очень простое. Вы знаете… А я его несколько раз читаю. И - по-разному воспринимаю.

- Оно написано в системе иносказания. И я тебе сейчас лично все объясню.

- А то я каждый раз по-другому его понимаю.

- Сейчас я тебе все объясню. Нашу историю превратили в посудную лавку, где слон топчет историю России и его историческую память. Не только за рубежом, но даже внутри России вопят, что кроме Гулага, разрухи, голода и нищеты у нас ничего не было.

Мы не разгромили европейский фашизм, а завалили его нашими трупами. Какое сражение ни возьми, его выиграли гитлеровские войска. И под Прохоровкой тоже. Разгромили их высадкой в Нормандии, где нас вообще не стояло.

- Да, уж...

- Колода времен раздается таким образом, что нам дают только карту Гулага, разрухи, голода, нищеты, а так же карту оккупантов Европы и республик страны Советов. Всех республик.

Что касается подсказов из мифов, которые надо собирать тщательно и постоянно... Например, в лабиринте сидит минотавр, который пожирает живьем, но есть так же нить Ариадны, которая указывает выход из лабиринта. Эта - нить истории в данном иносказании.

В древних мифах есть все исторические времена в виде иносказаний. Надо никогда об этом не забывать. Например, о напитке забвения, которым напоили матросов Одиссея. Они забыли - кто они и откуда. И превратились в свиней, которых кнутом загоняли в свинарник. Потом Одиссей вернул им память с помощью другого напитка.

Сегодня в Россию постоянно и насильственно вливают напиток забвения. И превращают нас - путем сдачи исторических карт - в свинарник истории.

Идет постоянная подмена карты времен. Вместо карты, где - Победа России над европейским гитлерьем, сдают карту, где - Гулаг и разруха. И Россия играет в такой преферанс и в такого дурака.

- Не, ну, Россия, она же в дураках все равно не останется.

- Можно не остаться в дураках, играя в дурака. Это естественно. Но я не думаю, что в данном случае мы должны играть в дурака теми картами, которые нам раздают.

- Они у них крапленые.

- Мы должны все-таки следить за своими картами наших исторических времен. И играть картами наших исторических времен, а не теми, которые нам подсовывают.

- Понял. У нас своя колода должна быть. А лучше вообще не играть с ними.

- Это стихи о том, что - да, у нас должна быть своя колода своих карт. Наших исторических времен, а не тех, которые нам жулики подсовывают.

- Понял. Ну, это не то, что жулики. Это шулеры.

- Конечно. Нам подсовывают все время одни и те же карты. Карту Гулага, разрухи, голода, нищеты и оккупантов восточной Европы и всех республик СССР.

- У вас такой голос хороший сейчас.

- Ой, Саша, ты знаешь, погода ужасная.

- Может, почитаете это стихотворение?

- И в такую погоду голос садится. Тем более, что я сейчас много работаю и даже скоро поставлю новые стихи.

- А я смотрю все время. Может, прочитаете вот это стихотворение?

- Я для тебя на все готова.

- У нас все записывается. Всегда.

- Хорошо.

- Пожалуйста, можете читать.

(Как Юнна Мориц читает свои стихи - слушайте аудио прямо здесь!)

- Классно! Спасибо вам огромное. Больше не смею... Берегите себя.

Великая поэтесса Юнна Мориц читает свои стихи - о "карточных шулерах" нашей истории: "Играя, надо знать со всех сторон свою Историю, чтоб не играли нами..."

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- Работаю много. Да.

- Целую. Пока. Счастливо.

* * *

Игра времён, колода с картами времён,

Идёт раздача карт – времён раздача.

Таких, как Тютчев, нет провидческих имён,

Где топчет память историческую слон

В посудной лавке исторического плача.

Идёт раздача карт,

времён раздача.

Игра времён, колода с картами времён,

Где главный козырь – историческая память,

А не утрата исторических знамён,

Которым в грязь лицом велели падать,

Где топчет память историческую слон

В посудной лавке не провидческих персон!

Игра времён, колода с картами времён, –

Такими картами, такими временами

Играя, надо знать со всех сторон

Свою Историю, чтоб не играли нами

Такие времена, как страшный сон,

Где топчет память историческую слон.

Игра времён, колода с картами времён,

Где все блефуют, кроме древности живучей –Иносказаний всех народов и племён,

Их мифологии, в которой – миллион

Подсказок с картами времён на данный случай,

Где топчет память историческую слон.

Юнна Мориц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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