Захарова объяснила, для чего России нужно участвовать в западных конференциях по свободе СМИ
В эфире Радио "Комсомольская правда" официальный представитель российского МИДа Мария Захарова объяснила, зачем нашей стране участвовать в конференциях по свободе СМИ. Кроме того, дипломат пояснила, насколько важно противостоять появляющимся в прессе абсурдным заявлениям.
"Мы много раз слышали эту концепцию "давайте не будем участвовать". А вы понимаете что будет если мы не будем вообще говорить? Через пару лет нам расскажут, что мы несколько раз начинали мировые войны, что мы разрушали Европу", - заявила Мария Захарова.
Мария Захарова: Если мы не будем отвечать, со временем окажется, что это Россия на протяжении столетий нападала на Францию и Германию
В частности Захарова напомнила недавнюю громкую историю с немецким журналистом, который усомнился в победе наших войск в сражении под Прохоровкой: "ему ответили все".
"Если не говорить и не противостоять, окажется, что наша страна на протяжении десятилетий нападала на несчастную то Францию, то Германию. Давайте не будем забывать, что помимо высокой политики, есть еще люди. Большое количество людей, у которых растут дети от смешанных браков. Им нужно, чтобы мы им давали правдивую информацию, чтобы они воспитывали детей на основе фактов", - считает дипломат.
Мария Захарова о дискриминации российских СМИ на Западе.
ИСТОЧНИК KP.RU