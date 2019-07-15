2019-07-15T22:29:53+03:00
В мире

Захарова объяснила, для чего России нужно участвовать в западных конференциях по свободе СМИ

Официальный представитель российского МИДа напомнила, что помимо большой политики есть обычные люди [эксклюзив kp.ru]
Григорий ЛЕОРДА
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Мария Захарова рассказала о последствиях постоянного отмалчивания.Мария Захарова рассказала о последствиях постоянного отмалчивания.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В эфире Радио "Комсомольская правда" официальный представитель российского МИДа Мария Захарова объяснила, зачем нашей стране участвовать в конференциях по свободе СМИ. Кроме того, дипломат пояснила, насколько важно противостоять появляющимся в прессе абсурдным заявлениям.

"Мы много раз слышали эту концепцию "давайте не будем участвовать". А вы понимаете что будет если мы не будем вообще говорить? Через пару лет нам расскажут, что мы несколько раз начинали мировые войны, что мы разрушали Европу", - заявила Мария Захарова.

Мария Захарова: Если мы не будем отвечать, со временем окажется, что это Россия на протяжении столетий нападала на Францию и Германию

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В частности Захарова напомнила недавнюю громкую историю с немецким журналистом, который усомнился в победе наших войск в сражении под Прохоровкой: "ему ответили все".

"Если не говорить и не противостоять, окажется, что наша страна на протяжении десятилетий нападала на несчастную то Францию, то Германию. Давайте не будем забывать, что помимо высокой политики, есть еще люди. Большое количество людей, у которых растут дети от смешанных браков. Им нужно, чтобы мы им давали правдивую информацию, чтобы они воспитывали детей на основе фактов", - считает дипломат.

Мария Захарова о дискриминации российских СМИ на Западе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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