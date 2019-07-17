СБУ поймала «перевозчика» «Бука» в Донбассе

Это тянуло бы на мировую сенсацию, если бы не вызывало столько вопросов. Никто не сомневался, что к пятилетию трагедии в небе над Донбассом расследователи всех мастей явят нам новые доказательства «российской причастности» к гибели малайзийского боинга. И они не подвели.

На брифинге СБУ замначальника Главного следственного управления Службы Виталий Маяков выдал «эксклюзив», в очередной раз продемонстрировав видео «Бука» на тягаче якобы в Донецке. У кабины трейлера огромными цифрами красовался рекламный телефон.

- Благодаря этому видео, мы установили, кому принадлежит этот трейлер. Мы установили лицо из числа боевиков, которое забрало его на автопредприятии в Донецке, - поведал Маяков. - Через три года нам удалось это лицо задержать, когда он пересекал границу на подконтрольной нам территории с РФ. Мы его задержали, сейчас он отбывает наказание тут, на Украине.

Это дело раскрыто, несите следующее, как бы говорит нам замначальника ГСУ. То есть, в то время, как весь мир бьется над разгадкой этой страшной тайны, в незалежной (если исходить из простого арифметического упражнения 2019-(2014+3)) вот уже два года сидит главный свидетель атаки на рейс МН17. Некий «боевик» развозил зенитно-ракетный комплекс по всей территории двух народных республик с рекламой своих транспортных услуг на борту. Никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу.

Но даже если отбросить эту явную нелепость, почему Киев два года молчал о наличии такого «бриллианта»? Ведь он лег бы вишенкой на тортик расследования международной объединенной следственной группы (ОСГ). Тут больше и доказывать ничего не надо (тем более, что никто всерьез доказывать ничего и не пытался). Но в июньском докладе ОСГ о мистическом водителе нет ни слова. Не назвал его фамилию и Маяков, не уточнив даже, за что отбывает наказание на Украине этот ценный свидетель.

Возможно, в качестве него нам хотели предъявить бывшего начальника ПВО Снежного Владимира Цемаха, который был похищен в ДНР и вывезен в Киев. Но поднятая медийная шумиха поменяла планы СБУ. Но без «сенсаций» к пятой годовщине трагедии нас все-таки не оставили. Жаль только, что это не приближает расследование к истине.

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