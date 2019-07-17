"Меня разносит!": Анита Цой пухнет и стремительно набирает вес

Анита Цой никогда не отличалась стройным телосложением. Она несколько лет боролась с лишний весом. Но, похоже, эту нервную схватку за килограммы певица проиграла.

Анита Цой благодаря спорту, правильному питанию и активному образу жизни смогла похудеть. Но в этом году что-то пошло не так. Звезда при росте 157 сантиметров весит 75 кг. И это, по ее словам, не предел. "Все, как на духу. Я пухну! Меня разносит! Становлюсь похожа на сдобную булочку! Кто-то посчитал меня даже беременной! ", - обратилась знаменитость к поклонникам.

При этом она отлично себя чувствует, у нее много сил и хорошее настроение. Анита много двигается - поет, танцует, занимается спортом и даже исполняет сложные акробатические элементы. Но несмотря на это стремительно набирает вес.

"Раздражает, что все концертные костюмы становятся малы. Но есть и плюсы. На лице вообще ни одной морщинки. Стрелка весов уже на 75 кг", - сетует 48-летняя Цой. Она не оставляет надежды на то, что сможет вернуть себе былую стройность, хотя и признает: бороться становится все сложнее.

anitatsoy Привет, любимые

Многие подписчики звезды с пониманием отнеслись к ее проблеме. Они призвали артистку не изнурять себя диетами и спортом, а принять себя такой, какая она есть. "Это нормально для женщин в определенном возрасте", "Нужно «забить», здоровье дороже", "Ничего страшного, значит, так организму сейчас хочется", - успокаивают пухнущую знаменитость фолловеры.

Поддержала коллегу и Лолита Милявская. 55-летняя певица, которая недавно объявила о разводе с молодым мужем, посоветовала подруге "забить" на ситуацию. "Это временный вес! Говорю, потому что сама начала сдуваться! Мы имеем право на гормональную перестройку", - сказала бойкая брюнетка.

Сама Цой подтвердила, что дело в разбушевавшихся гормонах. При этом отметила, что нельзя пускать ситуацию на самотек. "Мне кажется, что организм переходит на более возрастной этап. Ему нужно дать возможность очухаться. Но над собой надо продолжать работать, чтобы тело не ушло за горизонт. Без фанатизма, конечно, но заниматься собой необходимо", - резюмировала знаменитость.