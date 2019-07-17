2019-07-17T21:22:30+03:00
Звезды

У Джорджа Клуни нашли внебрачного ребенка

Бывшая любовница, по слухам, родила от актера дочь
Ольга ЛИБГАРДТ
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Джордж Клуни счастлив в браке с юристом Амаль АламуддинДжордж Клуни счастлив в браке с юристом Амаль АламуддинФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Джордж Клуни оказался в центре скандала. По слухам, бывшая возлюбленная актера родила от него дочь.

Джордж Клуни счастлив в браке с юристом Амаль Аламуддин. Супруги воспитывают двоих детей. Однако гармония в семье оказалась нарушена после неожиданного письма, которое артист получил некоторое время назад. Речь в анонимке шла об актрисе и модели Стэйси Кейблер.

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Стейси Кибер с дочерью и сыном
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Бурный роман между Клуни и Кейблер вспыхнул в июле 2011 года. Девушка переехала к актеру. Они появлялись на красных дорожках, всячески демонстрируя свои чувства на публике. Сам Клуни говорил, что Стейси - девушка мечты.

Однако в в 2013 году пара неожиданно рассталась. В письме на имя голливудской звезды утверждается, что у актера есть внебрачный ребенок от отношений со Стэйси. Клуни предложили сделать тест на отцовство. По слухам, Джордж был просто потрясен, прочитав письмо.

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Стэйси Кейблер в прошлом профессиональный рестлер
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Самое ужасное в этой ситуации, что послание попалось в руки Амаль, пишет издание NW. Благоверная закатила мужу скандал, обвинив его в том, что он скрывает внебрачную дочь.

Старшая дочь Стэйси Кейблер действительно может оказаться ребенком голливудской звезды. Как выяснилось, модель в свое время пыталась уговорить Клуни жениться на ней, однако артист в тот момент был не готов к такому шагу.

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Амаль Аламуддин и Джордж Клуни
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Внезапно Кейблер заявила, что хочет расстаться с Джорджем, а через девять месяцев у нее родилась дочь Ава. При этом отцом малышки она тогда объявила Джареда Проба, за которого вышла замуж. Однако согласно несложным подсчетам, папой девочки вполне может оказаться именно Клуни. Пока Джордж склонен все отрицать и отказывается проходить тест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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