Самый опасный наркобарон в мире проведет остаток жизни за решеткой

Один из самых громких процессов XXI века против наркобаронов завершился в среду в США. Там официально был признан виновным один из главных организаторов поставок кокаина в Америку - 62-летний мексиканец Хоакин Гусман по прозвищу "Коротышка" (Эль Чапо). Помимо пожизненного заключения он получил дополнительно еще 30 лет тюрьмы "сверху", и штраф в 12,5 миллиарда долларов.

ПРОСТОЙ МЕКСИКАНСКИЙ ПАРЕНЬ

История Гусмана во многом напоминает жизненный путь Пабло Эскобара - хозяина колумбийской кокаиновой империи. "Коротышка" также родился в бедной семье и без каких-либо связей смог пробиться на вершину криминального мира. Свою репутацию наркобарон заработал благодаря жестокости и бескомпромиссности по отношению к врагам.

Впрочем, перейти в стан его противников было очень просто - достаточно было лишь где-то совершить ошибку и, например, опоздать с доставкой партии наркотиков. "Эль Чапо" повезло еще и с эпохой - наиболее "плодотворный" период его деятельности совпал с ростом поставок кокаина через Мексику, которая ранее была второстепенным перевалочным пунктом для производителей из Колумбии и Перу.

Судебный рисунок наркобарона в день оглашения приговора.Фото: REUTERS

В результате под железной рукой преступника сформировался картель "Синалоа" - одна из наиболее мощных криминальных структур Мексики, а, возможно, и всего мира. Достаточно сказать, что в год на торговле наркотиками и другой противозаконной деятельности "Синалоа" зарабатывал несколько миллиардов долларов.

Одной из отличительных черт Гусмана была его способность сбегать из мест лишения свобод, куда мафиозного босса помещали мексиканские власти. Первый раз за решеткой "Коротышка" оказался в 1993 году после ареста на границе с Гватемалой. Попав в тюрьму максимального уровня безопасности, "Эль Чапо" быстро завоевал там авторитет и стал жить ни в чем себе не отказывая - у него был сотовый телефон, компьютер, выпивка и наркотики. Но, видимо, заскучав за решеткой, гангстер решил сбежать и сделал это через 9 лет отсидки, просто спрятавшись в тележке с грязным бельем.

Второй раз в руки правосудия "Коротышка" попал уже в 2014 году, и тогда все думали, что теперь он будет экстрадирован в США. Но и в этот раз, проведя в застенках меньше года, Гусман удрал, причем весьма изящно. Сообщники наркобарона сделали подкоп с помощью техники, используемой для строительства метро, и "экстрадировали" босса, правда не в Штаты, а к себе в логово.

ПО ВСЕЙ СТРОГОСТИ ЗАКОНА

Но сколько веревочке не виться, а уже в 2016 году мексиканские власти при поддержке американских спецслужб вычислили "Коротышку" и заковали его в наручники, а для верности уже на следующий год вывезли в США. Стоит сказать, что сам процесс над наркобароном, проходивший в Нью-Йорке, был весьма необычен. Все процедуры были организованы в режиме строжайшей секретности, а для охраны зала суда и свидетелей пришлось привлекать целую "армию" и перекрывать центральные улицы мегаполиса.

Сам Гусман заявлял о полной невиновности, но у прокуратуры было целых 56 свидетелей, чтобы подтвердить обвинения в производстве и торговле наркотиками, отмывании денег и других преступлениях. В результате Фемида в лице присяжных вынесла "Коротышке" жесткий приговор.

Надо сказать, что защита и родня наркобарона в последнее время постоянно напирали на "несправедливость" по отношению к "узнику". Например, жена мафиози говорит о том, что ее мужу очень плохо в тюрьме, ведь охранники наблюдают за каждым его шагом. В местах лишения свободы он еще и "испытывает душевные и физические страдания", так что обратно "на зону" ему никак нельзя. Но, видимо, супруга Гусмана забыла о тех тысячах людей, которым сам "Эль Чапо" принес неисчислимые страдания. В любом случае у бывшего главы картеля "Синалоа" будет время подумать о своей жизни.