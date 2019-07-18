2019-07-18T17:45:00+03:00
Умные вещи

Что не так с FaceApp: А морщины-то неестественные!

Интернет захватило повальное увлечение «состариванием» портретов
Дарья КУЧМАЕВА
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Так состарило актера Леонида Куравлева приложение FaceAppТак состарило актера Леонида Куравлева приложение FaceApp
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Пользователи социальных сетей в последние несколько дней резко постарели. Точнее, буквально завалили странички своими портретами, искусственно состаренными приложением FaceApp.

Для того, чтобы за несколько секунд увидеть «себя в старости», необходимо скачать бесплатное приложение и загрузить в него свою фотографию. Получившимся фото потом радовать или пугать друзей.

Миллионы скачиваний приложения каждые сутки! Поголовное увлечение «состариванием» стало даже национальной угрозой, как посчитал один из сенаторов в США.

Так на самом деле выглядел Леонид Куравлев в зрелом возрасте Фото: Евгения ГУСЕВА

Так на самом деле выглядел Леонид Куравлев в зрелом возрастеФото: Евгения ГУСЕВА

Естественно, тут же начали полыхать споры: «Да не может быть!», «Да не похоже!».

Многие попытались проверить эффект, заслав в приложение старые фотографии ныне пожилых родственников. Действительно, в большинстве случаев получился совершенно непохожий результат.

Так состарило приложение FaceApp актрису Ирину Мирошниченко

Так состарило приложение FaceApp актрису Ирину Мирошниченко

Что не так с FaceApp? Приложение обрабатывает фотографии, добавляя к оригинальной фотографии морщины и седину. Однако процесс старения зависит от генетической предрасположенности человека, и не может быть одинаковым у всех.

Ирина Мирошниченко сейчас выглядит так Фото: Иван ВИСЛОВ

Ирина Мирошниченко сейчас выглядит такФото: Иван ВИСЛОВ

Косметологи объясняют, что люди стареют как минимум по четырем различным сценариям. Тот, которым пользуется мобильное приложение, называется мелкоморщинистый. Если у человека возрастные изменения идут по этому типу, с развитием сети мелких, а потом все более углубляющихся морщинок, про него обычно говорят «Красиво стареет!».

Так состарило приложение FaceApp актрису Софи Лорен

Так состарило приложение FaceApp актрису Софи Лорен

Увы, россиянки редко с возрастом изменяются по этому типу. Особенности строения лица и кожи у нас таковы, что чаще происходят деформационные изменения - овал лица как бы сползает вниз, укрупняется нос, набухают мешки под глазами и нависают веки. А морщинки для нас уже вторичны.

Кстати, FaceApp появился еще в январе 2017 года, но в топ магазинов приложений AppStore и Google Play вошло только этим летом. Приложение создала российская компания Wireless Lab под руководством Ярослава Гончарова, который до этого возглавлял отдел мобильных платформ в Яндексе. Помимо функции «старения», в приложении можно себя «омолодить», изменить цвет волос и добавить улыбку.

Софи Лорен сейчас выглядит так Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Софи Лорен сейчас выглядит такФото: GLOBAL LOOK PRESS

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ИСТОЧНИК KP.RU

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