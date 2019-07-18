2019-07-18T18:24:27+03:00
Звезды

52-летняя Николь Кидман беременна от Кита Урбана

Актриса и ее супруг на седьмом небе от счастья
Ольга ЛИБГАРДТ
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По слухам, муж актрисы Кит Урбан находится на седьмом небе от счастьяПо слухам, муж актрисы Кит Урбан находится на седьмом небе от счастьяФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Николь Кидман беременна своим третьим ребенком. 52-летняя жена Кита Урбана прибегла к процедуре ЭКО.

Об интересном положении Николь Кидман сообщила по возвращении в Сидней. "Николь рассказала друзьям, что она беременна несколько недель. Срок небольшой, но все просто счастливы", - рассказал инсайдер.

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По его словам, вторая беременность стала для актрисы полной неожиданностью. "Она забеременела всего лишь после одного этапа ЭКО. Не секрет, что забеременеть в ее возрасте без посторонней помощи было бы нелегко. Но, к счастью, ей не пришлось переживать долгие месяцы в ожидании положительно результата. Это действительно чудо", - цитирует осведомленного источника New Idea’s.

По слухам, муж актрисы Кит Урбан находится на седьмом небе от счастья. Пара настроена насладиться этим особым для них временем, а Николь вся сияет и чувствует себя прекрасно.

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Vintage vibes
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К слову, звезда фильмов "С широко закрытыми глазами" и "Мулен Руж!" прекрасно выглядит. Никогда не скажешь, что она разменяла шестой десяток. Николь Кидман на днях призналась, что сохранять кожу лица в прекрасном состоянии ей помогает самодельный крем, в состав которого входят куриный жир и кокосовое молоко, сообщает Mirror. "Я пробовала ботокс, но мне не понравилось, как мое лицо выглядело после этого. Теперь я больше его не использую и снова могу морщить лоб", - откровенничает красавица-актриса.

Николь Кидман - мама со стажем. У актрисы четверо детей. В браке с Томом Крузом актриса усыновила двух малышей. Сейчас сыну звезд Коннору исполнилось 24 года, а дочери Изабелле – 26. В 2006 году она во второй раз вышла замуж. Ее избранником стал известный музыкант Кит Урбан. Пара поселилась в роскошном имении Лос-Анджелеса, где воспитывает двух общих дочерей - 11-летнюю Сандэй Роуз и 8-летнюю Фэйт Маргарет. Последнюю родила суррогатная мама.

ИСТОЧНИК KP.RU

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