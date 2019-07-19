Записки киевлянки: Нас обламывают через колено, принуждая говорить и думать на украинском

Законопослушные отцы за Порошенко

16 июля в Украине вступил официально в силу «Закон о языке» Такой жесткой украинизации, здесь не было лет сто. Разве что при Петлюре.

Впервые за русский язык в публичном пространстве – планируют серьезно штрафовать, а русскоговорящих Украины, коих большинство, окончательно хотят заставить замолчать. Хорошо хоть нагайками бить не будут. И на том спасибо.

И ведь у вновь избранного президента Зеленского, которому отдали голоса 73% населения Украины, была возможность успеть наложить вето на этот закон, но нет. Зеленский этого не сделал.

Самое парадоксальное, что гарант Конституции, позволяет себе говорить на русском во время своих вояжей и бесконечных брифингов, на которых он увольняет чиновников, называя тех бандитами, что во многом соответствует действительности.

Сейчас патриоты начнут гоняться за русскоговорящими врачами, медсестрами, учителями, портнихами, парикмахерами, дворниками, соцработниками, уборщицами. Но несмотря на то, что закон о языке вступил в силу официально - киевляне в основном все еще говорят по- русски или на суржике. Мовных инспекторов пока никто не видел.

Неподалеку от дома папа с дочкой катаются, на велосипеде. К велосипеду прикреплено детское сиденье. Отец, весьма спортивного вида и хорошо накаченный, заботливо спускает девочку лет трех с велосипеда возле бювета, чтоб набрать воды в бутылочку. Девочка снимает с себя шлем и протягивает его со словами на чистом русском языке:

- Папа, мне жарко, - говорит милое создание в светлых кудряшках

И в ответ отчетливо слышно:

- Донечко, навищо ты знимаэшь шолом? (зачем снимаешь шлем - прим авт.) Надягай швидче, мы зараз идэмо знов (лексика сохранена - прим. авт.)

Законопослушный отец. Очевидно он из тех, кто проголосует за Порошенко, который на днях языковый закон отнес к своим главным достижениям пятилетнего правления страной. Русскоязычный Киев обламывают через колено, принуждая говорить и думать на украинском. Но закон хоть и принят, однако русский язык запретом и насилием, штрафами не одолеть, а украинский таким образом не сделать, как здесь, очень хотят – модным, и уж тем более - языком ООН.

Вся палитра украинской предвыборной кампании хаотична и непредсказуемаФото: REUTERS

Тем не менее немалое число знакомых по нашему району будут голосовать за Порошенко и его «Европейскую Солидарность».

Каждый вечер вижу одного такого апологета Петра Алексеевича с большой, пластиковой бутылкой пива в местном скверике, с приятелями. Непонятно - чего они хотят от жизни вообще. Вечной войны с Россией? Почему тогда не идут на Донбасс воевать?

Донбасс все больше сближается с Россией

На днях президент России Владимир Путин издал указ о предоставлении упрощенного гражданства всем гражданам Донбасса. Президент Зеленский тут же среагировал и предложил давать украинские паспорта всем этническим украинцам, проживающим в России. Да они его и так берут и многие весьма охотно это делают на протяжении пяти лет. У моей хорошей знакомой родня из Славянска, которая покинула город в 2015-ом году, в самый разгар войны на Донбассе. Сейчас эта семья живет в Йошкар-Оле. Бывшим жителям Донбасса предложили этот город, где глава семейства - строительный рабочий и его жена - медсестра тут же нашли работу, взяли после оформления гражданства ипотеку, купили машину, строят дачу. В России у них родился второй ребенок.

Две родные дочери этой же женщины 20-ти и 24-х лет живут в Польше, где получали образование и обе нашли там работу.

- Мама, как хорошо, что мы уже не будем жить здесь никогда. Работы тут нет, перспектив – нет. признаются они матери. Печально это осознавать.

Подавляющее большинство рабочих мест в Киеве сегодня – в частном бизнесе. Уходящая власть так и не решила проблему легализации рынка труда и рабочей силы. Почти все работодатели платят «черным налом» и не в силах провести «по-белому даже часть пресловутой минималки. А как премьер-министр Владимир Гройсман пел, как пел!

Теперь, когда его партия даже не проходит в Верховную Раду, бывшего премьера осенила идея провести повторные перевыборы в парламент осенью 2020 года.

У Петра Порошенко осталось не мало сторонниковФото: REUTERS

Почему я такой злой был? Потому что приставки и кепки не было

Мой сосед по дому недавно купил специальную приставку, чтобы наконец, смотреть по телевизору «вражеские» каналы с компьютера. И у него что-то щелкнуло в голове от российского ТВ, а Толя даже за мир и дружбу между странами.

Голосовать он пойдет за партию Зеленского, хотя весной на выборах президента голосовал «твердо за Петра». Сегодня сообщил мне, что в партию "За жизнь" переметнулись депутаты из экс- БПП (то есть Петины подельники), и что этот тандем «Оппоблок» и « За жизнь» будет воровать пуще прежнего.

- Ты видела, как Зеленский в Кривом Роге дал всем прикурить? А в Николаеве? Вот это я понимаю! Это настоящая борьба с коррупцией! - воодушевлен Толик. Отвечаю ему, что это не показатель ничего, кроме попытки накрутить себе рейтинг хамским и экстравагантным поведением.

- И даже не видела, как он пообещал уволить мэра Днепра, если тот мост не построит?

- Ну, почему же видела, - успокоила соседа.

- Труба им теперь всем. После 21-ого будут бежать в Россию. Там теперь украинцам гражданство дают, а у них деньги есть, - резюмировал сосед.

Уставший от всего народ Украины – сделает в очередной раз свой выборФото: REUTERS

Тем временем агитаторы буквально лезут нахрапом с макулатурой, флаерами, значками, календариками. Пенсионерка позвала на концерт от местного мажоритарщика, но при этом приговаривает :

- Все они воры и брехуны.

-Зачем тогда листовки раздаете? - интересуюсь.

- Заработать дают и кормят обедом. Я что дура, какая, когда копейка плывет? Дед после инсульта в интернете сидит, а я на воздухе целый день и все-таки польза для бюджета. Оплата - каждый день. То малинки куплю, а то помидоров или яичек. Мы то - за мир все. Мир будет и сразу полегче станет, - говорит искренне женщина.

Вся палитра украинской предвыборной кампании хаотична и непредсказуема. Уставший от всего народ Украины – сделает в очередной раз свой выбор. Не ошибиться бы ему и на этот раз.