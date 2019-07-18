2019-07-18T04:05:52+03:00
Политика

Зеленский решил упростить получение украинского гражданства

Президент Украины поручил МИД разработать механизм предоставления гражданства для этнических украинцев из дружественных стран
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент Украины Владимир ЗеленскийПрезидент Украины Владимир ЗеленскийФото: REUTERS
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Новый лидер Незалежной Владимир Зеленский поручил министерству иностранных дел страны упростить получение украинского гражданства. Речь идет как о живущих за границей украинцах, так и об иностранцах, «страдающих» из-за ущемления своих «прав и свобод».

«Президент Украины поручает МИД разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из дружественных нам стран, стремящихся присоединиться к развитию своей исторической родины», - сообщает пресс-служба главы государства в Facebook.

Кроме того, Зеленский «поручает разработать механизм упрощенного предоставления украинского гражданства людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах».

В заявлении киевской администрации указывается, что таким образом он отреагировал на новости о том, что российское гражданство теперь в упрощенном порядке смогут получить жители всего Донбасса, а не только ДНР и ЛНР.

Напомним, как писал сайт kp.ru, соответствующий указ в среду, 17 июля, подписал президент России Владимир Путин.

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Член президентского совета по межнациональным отношениям прокомментировал «КП» указ президента о предоставления российского гражданства жителям Луганской и Донецкой областей (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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