Эксперт о причинах ЧП с самолетом Нордвинд в Шереметьево: Источник задымления находился внутри салона

Расследованием инцидента на борту «Боинга 737» в Шереметьево занимается комиссия Росавиации. Напомним, в ночь на 19 июля, в 00:45, самолёт компании «Нордвинд» должен был вылететь из Москвы в Ереван. Когда лайнер был уже на взлетно-посадочной полосе и начал разбег для взлета, в пассажирском салоне появился дым. Пилот принял решение прекратить разбег. Пассажиров (173 человека, в том числе 11 детей) и 6 членов экипажа эвакуировали по надувным трапам. Сообщается, что 8 человек обратились за помощью к врачам - после остановки самолёта началась паника, люди кинулись к аварийным выходам и несколько пассажиров получили ушибы.

В распоряжении «КП» есть видео с одним из пассажиров рейса Москва - Ереван. Молодой человек говорит, что «резко задымился салон, задымился жестко». Другие говорят, что салон сильно заволокло дымом буквально за несколько секунд. В самой компании «Норвинд» инцидент прокомментировали так: «в пассажирском салоне появился посторонний запах». Как было на самом деле, установит комиссия Росавиация.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/721070" frameborder="0"></iframe> Пассажир задымившегося в Шереметьево самолета.

Так что же могло случиться на борту?

- Иногда бывает, что система кондиционирования воздуха начинает втягивать в салон дым, если что-то попало в двигатель (двигатели находятся на крыльях, - Авт.). Но дело в том, что при взлёте система кондиционирования ещё не включена, - говорит авиаэксперт Александр Романов. - Значит, источник находился внутри салона. И тут могут быть самые разные варианты: что-то произошло в электрической проводке (она тянется по всему самолету под пластиковой обшивкой, - Авт.), что-то задымилось у пассажиров - телефон, например. Ограниченное пространство очень быстро может затянуть дымом.

instapilotgram Задымившийся самолет в Шереметьево

Известно, что пилоты сориентировались очень быстро. Разбег на ВПП занимает всего несколько секунд, но они сориентировались и остановили борт.

- По некоторым данным, экипаж прекратил взлет из-за сработавших датчиков задымлениях пассажирского салона, - сообщил «КП» бывший замминистра Гражданской авиации СССР Олег Смирнов. - Командир принял верное решение. Главное, что все живы-здоровы. Давайте подождём несколько часов. Росавиация должна сообщить, что же все-таки произошло на борту.

В авиационных службах утверждают, что во время проверки технического состояния «Боинга 737» перед полетом не было выявлено никаких технических проблем.

После эвакуации пассажиров разместили в здании аэропорта. Компания «Нордвинд» подала резервный борт, который вылетел в 05:30. Однако 28 пассажиров в итоге отказались лететь.

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