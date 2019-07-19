Плакали и смеялись: пассажир задымившегося борта "Москва-Ереван" вел трансляции с места ЧП

В ночь на пятницу, 19 июля, во время взлета Боинга авиакомпании «Нордвинд» на борту произошло задымление. Экипаж принял решение об экстренной эвакуации пассажиров. Пилоты открыли аварийные люки и выбросили трапы. Пассажиров просили не паниковать, но как сохранять спокойствие в такой ситуации. В итоге, во время спуска по надувным трапам пострадали восемь человек. У всех незначительные травмы: ушибы и растяжения. Всего на борту был 179 человек. Спустя несколько часов в Ереван они вылетели другим бортом. Но не все! Из-за травм и шока 26 человек отказались от полета, еще двое были госпитализированы.

Что творилось сразу после эвакуации, снял на видео один из пассажиров. Молодой человек по имени Вячеслав вел трансляции, в которых рассказывал друзьям о случившемся. Первое видео он снял сразу после того как вышел из дымящегося самолета. Кадры содержат нецензурную лексику.

- Там, короче, что-то сгорело из проводов и мы не полетели. *** что произошло, надо проверять перед полетом технику. Я летел в Армению с отцом и вот что случилось,- рассказал Вячеслав.

На видео хорошо виден самолет и пассажиры, которые в шоковом состоянии ждут помощи прямо на взлетной полосе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/721094" frameborder="0"></iframe> Пассажир задымившегося борта «Москва-Ереван» вел трансляции с места ЧП.

Второй раз камеру мобильного телефона Вячеслав включил в автобусе, который вез пассажиров на территорию аэропорта «Шереметьево». Судя по кадрам, люди выдохнули: одни - смеялись и искренне радовались спасению, другие – плакали.

- У нас сегодня в аэропорту «Шереметьево» почти случился пожар.

- Не в аэропорту, а в самолете, - поправил автора видео кто-то из пассажиров.

- Самое ужасное – это давка, - продолжил рассказ Вячеслав. – Все живы. Но фигня полная.

Вячеслав прилетел в Москву, чтобы побывать на свадьбе родственников. Вместе с отцом молодой человек вернулся в Ереван на новом борте. Причины ЧП сейчас выясняют следователи.

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