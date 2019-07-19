2019-07-19T09:11:04+03:00
Происшествия

Актриса Инна Чурикова находится в реанимации

Состояние упавшей на сцене артистки оценивается как тяжелое
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Народная артистка СССР Инна ЧуриковаНародная артистка СССР Инна ЧуриковаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Актриса Инна Чурикова оказалась в реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского после того, как споткнулась на сцене московского театра "Русская песня" во время одного из спектаклей.

Сайт kp.ru писал, что инцидент произошел в четверг, 18 июля. Народная артистка СССР упала прямо на сцене и была госпитализирована с подозрением на перелом ребер. Ее муж, режиссер Глеб Панфилов уже подтвердил данную информацию.

В справочной службе больницы также сообщили, что 75-летняя Инна Михайловна остается в реанимации. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

"Чурикова Инна в хирургической реанимации, состояние тяжелое", - цитирует ТАСС собеседника агентства.

Инна Чурикова играла в таких фильмах, как "Мертвые души", "В круге первом", "Самый лучший день", "Ширли-Мырли", "Утомленные солнцем 2" и многих других. Также именно ей досталась роль Марфушеньки в сказке "Морозко".

ИСТОЧНИК KP.RU

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