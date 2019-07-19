2019-07-19T21:51:57+03:00
Звезды

Светлана Лобода показала шокирующие синяки после концерта

Николай Басков предложил певице зацеловать ножки, а Александр Буйнов признался в любви
Ольга ЛИБГАРДТ
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Светлана Лобода выступала в Нижнем НовгородеСветлана Лобода выступала в Нижнем НовгородеФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Светлана Лобода шокировала общественность страшными последствия концертных выступлений. Певица показала опухшие и посиневшие ноги.

Светлана Лобода выступала в Нижнем Новгороде. В этом городе 16 июля прошел ее масштабный концерт, после которого на ноги артистки было страшно смотреть.

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Чем больше зал, тем больше я хромаю после
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На них не осталось живого места. На месте коленей певицы - сплошная фиолетовая гематома и ссадины. Сильнее всего пострадала левая нога, где в области колена появился синяк черного цвета.

"Вы спрашиваете меня люблю ли я свою профессию? Очень люблю! Но, как стало уже понятно, чем больше зал, тем больше я хромаю после", - гласит подпись.

Поклонники звезды оказались всерьез напуганы снимком и призвали Лободу беречь себя и свое здоровье. "Светочка, кошмар, береги ножки", "Бедненькая лободулечка", "Страшно смотреть", "Светлана, берегите себя! Сделайте рентген", "Сейчас заплачу", "Что это за ужас? Берегите колени!", "Сделайте УЗИ после таких травм", "О Боже, эти ноги не должны знать, что такое синяки", "Светлана, Господи, ну как же так", "Ужас, такое ощущение, что чашечка очень пострадала", "Как же это больно, не могу", "У собачки боли, у кошки боли, у лободушечки-душечки заживи", - переживают фолловеры.

Здоровьем коллеги по цеху сильно обеспокоились ее друзья-артисты. "Боже… Немедленно мазь спасатель!", - ужаснулась Лолита Милявская. А вот народный артист Николай Басков был настроен куда менее трагично. "Надо зацеловать!", - страстно заявил певец. Не менее страстен был и Александр Буйнов. певец и вовсе забыл, что счастливо женат 30 лет, и признался Светлане в любви: "Профи! Секси! Люблю!".

ИСТОЧНИК KP.RU

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