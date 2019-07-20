После выборов на Украине могут смениться «клоуны»

На Украине случился настоящий праздник. Нет, речь совсем не о выборах в Верховную раду, которые состоятся в это воскресенье. Этот праздник подарило им российское посольство в Великобритании, случайно опубликовавшее старую карту, на которой Крым находится в составе Украины. Карта, вообще-то, совсем о другом, о том, как Россия «нагло приблизила» свою территорию к многочисленным базам НАТО. Но на такую мелочь в Киеве не стали обращать внимания. МИД Украины выразил «глубокую удовлетворенность» тем, что российские дипломаты якобы «восстановили правду», а доморощенные аналитики на Украине и в Европах стали делать многозначительны «э-э-это, мол, неспроста» и трактовать знаки готовности России отступить из Крыма не хуже записной хиромантки.

С таким же успехом можно трактовать выходящие периодически открытки с поздравлением советским танкистам с изображением «Пантер» или «Тигров» как признание победы Германии в Великой Отечественной. Но не стоит уговаривать украинцев, что речь идет о простом разгильдяйстве и невнимательности. Пусть они хоть чему-то порадуются, пусть домыслят и совершенно мнимую победу. Поскольку поводов для смеха, хоть истерического, хоть грустного, у них в последнее время более, чем достаточно, а вот для радости нет. Нездоровый же смех вызывают самые разные персонажи украинского цирка. И цирком политикум Украины назвал, если что, не я, а министр правительства Украины Владимир Омелян.

Досрочные выборы в Раду состоятся в воскресенье, 21 июляФото: REUTERS

Вот, например, советник президента Украины Никита Потураев в интервью заявил, что если ВСУ предпримут атаку на Донбасс или на Крым, то их ждет полный разгром и уничтожение. Но при этом отмечает, что «Владимир Зеленский, президент Украины – человек очень решительный. И если возникнет такая необходимость, то он отдаст приказ начать наступательные боевые действия». Логика вам понятна? Самому отдать приказ на уничтожение собственной армии? В чем тут она? Никого не волнует. Ведь главное, как сказал Потураев, не «в том, будем ли мы воевать за Донбасс или даже за Крым, а в том, что мы должны быть готовы к любому варианту развития событий». Понятно? Мне – нет. Но главное не это, чтобы звучали аплодисменты.

А вот и сам Омелян, «прославившийся» своими проектами окончательного прекращения транспортного сообщения с Россией, строительства нового перспективного транспортного средства «гиперлупа», как у Илона Маска, но только местного масштаба, между Жмеринкой и Бердичевым или еще как, открыто восстал против президента. Тот поставил задачу отремонтировать 24 тыс. км. основных автомагистралей государственного значения за 150 млрд. гривен (около 5,8 млрд. долларов по нынешнему курсу).

- А теперь спросим у украинских автодорожных компаний: вы готовы делать капремонт в три раза дешевле, - возмутился Омелян, назвал происходящее «просто цирком на государственном уровне» и посоветовал Зеленскому. - Не морочьте никому голову и не позорьтесь.

- Если украинские министры называют указы президента Зеленского цирком, то что же должны думать за пределами Украины о его заявлениях и решениях? И к каким из них относиться серьезно, а к каким – нет? – задался после этого вопросом председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем микроблоге.

Ни к каким, Алексей Константинович, похоже, абсолютно ни к каким. Потому что президент Украины Владимир Зеленский тоже участвует в этом всеукраинском конкурсе клоунов.

В пятницу он инспектировал модульные конструкции для ВСУ и вольно или невольно поставил министра обороны Степана Полторака в очень неловкое положение. Тот подошел к нему слишком близко, желая то ли поздороваться, то ли показать своему самому главному Главнокомандующему свое будущее наступление в направлении северо-юг, как это уже было в его жизни. Но президент повернулся к нему так резко, что Полторак буквально отлетел метра на полтора.

Зеленский оттолкнул главу Минобороны Украины.

- Негоже президенту толкать своего министра, - возмутилась часть украинского интернета. – Позор!

- Не толкал Зеленский Полторака, - ответили им защитники Зеленского. – Он просто повернулся и сказал ему: «Минуточку!»

Сам Полторак начал усердно разъяснять, что президент ему сказал даже не «минуточку», а всего лишь «секундочку». Чем, наверное, планировал повысить свой статус и уменьшить расстояние, на которое его отбросила неведомая сила. Но чем больше украинцев уверяли, что никакого рукоприкладства не было, тем больше они уверялись в обратном. Это не говоря уже о том, что за прошедшую неделю Зеленский много поездил и много где отметился и неприкрытым хамством, и неуверенностью в себе, и непонятными кадровыми решениями, как, например, в Николаеве, где он потребовал от недавно назначенного им же и.о. губернатора области срочно написать заявление об увольнении по собственному желанию.

И самое интересное, что после воскресных выборов этот цирк никуда из Украины не денется. Да, сменится состав труппы, на манеж будет выходить новый шпрехщталмейстер, уже без справки из психдиспансера и, вероятно, без дефектов дикции, вероятно, что даже частично изменятся и клоуны, и их репризы. Но вот в том, что цирк останется на месте, вряд ли кто сможет сомневаться с достаточными на то основаниями.