2019-07-20T15:16:02+03:00
Политика

Министр обороны Украины прокомментировал свою "стычку" с Зеленским

Степан Полторак заверил, что президент не толкал его, а всего лишь попросил отойти
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Министр обороны Украины Степан ПолторакМинистр обороны Украины Степан ПолторакФото: REUTERS
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Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал инцидент, который произошел накануне во время осмотра президентом страны Владимиром Зеленским экспериментальных модулей для размещения военнослужащих.

Сайт kp.ru публиковал видео, на котором видно, как глава государства заслушивает доклады чиновников. В этот момент к ним подходит министр обороны, и Зеленский, резко повернувшись, как будто толкает его в грудь. Полторак отшатывается назад и дальше стоит уже за спиной президента.

Данный инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Многие раскритиковали поведение главы государства, однако в администрации заверили - Зеленский лишь просил министра отойти. Журналисту Юрию Бутусову удалось пообщаться с главой оборонного ведомства и узнать его точку зрения.

"Полторак сказал, что никакого инцидента не произошло", — написал он у себя в Facebook.

По словам Полторака, президент хотел пообщаться с Русланом Рябошапкой и Кириллом Тимошенко наедине, а потому попросил его "на секундочку" отойти.

"Сказано это было, по словам министра, корректно, без чего-то угрожающего. После нескольких слов, встреча якобы пошла по плану", - подытожил Бутусов.

Зеленский оттолкнул главу Минобороны Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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