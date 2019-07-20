2019-07-20T22:03:00+03:00
Звезды

«Пугачевой можно, а мне нельзя»: 65-летняя Люба Успенская по-прежнему намерена рожать

Артистка приехала на фестиваль «Рандеву»
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Люба Успенская приехала на фестиваль «Рандеву»Люба Успенская приехала на фестиваль «Рандеву»Фото: Мария РЕМИЗОВА
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Заявление 65-летней Любы Успенской о том, что она намерена снова стать мамой (у певицы есть взрослая дочь Татьяна - Ред.) многие восприняли, как шутку и очередной пиар. Хотя артистка разместила в своём Инстаграме призыв, мол, ищет талантливого, умного, красивого донора яйцеклетки.

- А ведь талант не передаётся! Точно решили рожать? - спросили у Успенской журналисты на юрмальском фестивале Лаймы Вайкуле «Рандеву», где Люба исполнила четыре своих хита.

65-летняя артистка намерена родить ребенка Фото: Мария РЕМИЗОВА

65-летняя артистка намерена родить ребенкаФото: Мария РЕМИЗОВА

- Почему не передаётся? У меня дочь талантливая, - удивилась Успенская. - Я хочу ребёнка. Чем я хуже Пугачевой?

- А кого вы хотите - мальчика или девочку?

- Сына. Дочь у меня есть уже есть, - объяснила 65-летняя певица.

КСТАТИ

«Мама Люба, давай-давай!»: 65-летняя Успенская объявила поиск донора яйцеклетки

Времена меняются. Сейчас, чтобы оставаться королевой шансона, надо не записать очередной «Кабриолет», а «хайпануть», да так, чтобы молодежь присела в шоке. Пока страна разбирается, пил Бари Алибасов «Крот» или не пил, Любовь Залмановна Успенская задумалась о деторождении. Ну и что, что в этом году ей будет 66 лет? Вот Раджо Деви Лохан аж на 5 лет старше нашей певицы - в 70 она родила первенца. Успенская же решила почетную миссию биологической мамы отдать другой женщине, объявив поиск донора. Об этом артистка сообщила в своём Инстаграме. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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