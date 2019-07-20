2019-07-21T10:27:35+03:00
В мире

Посольство РФ в Иране — о задержанных на британском танкере россиянах: Связи с ними пока нет, но мы над этим работаем

Об этом «КП» рассказали в пресс-службе посольства
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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ВМС Ирана блокировали в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero, зашедший в территориальные воды Исламской РеспубликиВМС Ирана блокировали в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero, зашедший в территориальные воды Исламской РеспубликиФото: REUTERS
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Как сообщил «Комсомолке» пресс-секретарь посольства России в Иране Андрей Ганенко — жизни троих россиянин (ранее задержанных Исламской Республикой вместе с экипажем британского танкера Stena Impero) ничто не угрожает:

— Трое россиян действительно находились на танкере: электромеханик Альгис Зарецкий и два вторых механика — Андрей Русаков и Юрий Усенко. Связи с ними пока нет, но мы по этому вопросу в плотном контакте с иранцами, добиваемся, чтобы нам дали возможность поговорить с моряками. Весь экипаж (23 человека) пока остаётся на борту судна до завершения всех необходимых следственных мероприятий. По сообщениям компании-судовладельца, состояние всех членов экипажа хорошее, их жизни и здоровью ничто не угрожает, — сказал «КП» дипломат.

Напомним, в пятницу вечером ВМС Ирана блокировали в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero, зашедший в территориальные воды Исламской Республики, и интернировали его в порту Бендер-Аббас. Это стало ответом на аналогичное задержание иранского судна властями британского Гибралтара 4 июля по обвинению в нарушении западных санкций против Сирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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