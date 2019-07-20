Иран назвал причину задержания британского судна

СЕГОДНЯ 11:03 2019-07-20T11:03:27+03:00

Местные власти заявили, что произошел инцидент с рыболовецким судном и танкером

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В минувшую пятницу, 19 июля силы безопасности Ирана задержали в Ормузском проливе нефтяной танкер Stena lmpero под знаком Британии. Сначала местные власти заявили, что судно нарушило международные правила. На борту находится 23 человека, среди них есть россияне.

Сейчас появилась информация, что причина задержания - инцидент с иранским рыболовецким судном. Об этом заявили иранские власти.

- Британское судно столкнулось с рыболовецким судном, это необходимо расследовать, - цитируют генерального директора Организации портов и судоходства провинции Хормозган Аллахморада Афифипура агентство IRNA.

Он уточнил, что танкер не отвечал на сигнал бедствия иранского судна. Рыболовы были вынуждены сообщить об этом в организацию портов из судоходства, как прописано в правилах.

Напомним, что глава МИД Великобритании Джереми Хант пригрозил серьезными последствиями, если иранские власти не отпустят моряков. Однако сейчас танкер находится в порту Бендер-Аббас. Его туда сопроводили ВМС Корпуса стражей исламской революции. Отпускать моряков до окончания расследования не намерены.

ИСТОЧНИК KP.RU