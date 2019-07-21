Леонид Кравчук - о выборах в Верховную Раду: Люди голосуют за то, чтобы прекратить войну, бедность и коррупцию. И требуют наказать тех, кто привёл к этому Украину

- Леонид Макарович, вы уже проголосовали?

- Да.

- Какое настроение сегодня на избирательных участках? Как там явка, какие у вас впечатления?

- Пока явка очень слабая. (Интервью записано в 12 часов дня. - А.Г.) Говорят, что, очевидно, более активное голосование начнется в основном во второй половине дня.

Потому что погода хорошая, очень даже теплая, люди уехали - по разным оценкам - отдыхать куда-то, там - купаться. Ну, где-то во второй половине дня будет уже массово…

Я пришел, было два человека на моем избирательном участке. Я был третий, и ещё - моя жена.

- То есть, вас четверо было. Вы с людьми обычно общаетесь, люди вас знают, что говорят, какие они надежды питают?

- Разные люди - по-разному.

Скажем, простые граждане, которые рассматривают политику через свою жизнь, через свой карман, через спокойствие на улицах, которые живут нормальной человеческой жизнью... Они говорят о том, что хотелось бы самое больное решить – это прекратить войну, преодолеть бедность и коррупцию.

Вот три основных вопроса, которые на устах у людей. И они надеются на то, что новая власть, новые люди, которые пришли и теперь придут еще по итогам парламентских выборов, возьмутся серьезно за решение этих вопросов. Они очень бы этого хотели.

Тем не менее, многие избиратели просто требуют наказать тех, кто привел страну в состояние бедности, коррупции и войны. Хотят, чтобы этих деятелей наказали.

- А вы с Зеленским же знакомы. Вы с ним встречались уже после президентских выборов?

- Нет, я по телефону только говорил.

Лично с ним надо было бы поговорить серьезно о каких-то делах, подумать вместе, может быть, не вдвоем, а пригласить еще каких-то людей, которые в чем-то хорошо, очень даже хорошо разбираются, - такого разговора не было.

- А поворот все-таки будет в наших взаимоотношениях? Я имею в виду - между Украиной и Россией?

- Вы понимаете, я всем говорю и вам хочу сказать, что поворот возможен, если мы будем, или попытаемся хотя бы, - идти навстречу друг другу. Нельзя улучшить отношения двусторонне - если брать отношения, если этого хочет только одна сторона.

- Россия хочет.

- Россия не хочет.

- Хочет!

- Нет, ну я вам приведу доказательство…

Кремль до сих пор не признал избранным президентом Зеленского. Кремль до сих пор говорит одно и то же, постоянно, я цитирую, я не придумываю ничего... Кремль говорит: мы ждем каких-то сигналов от Зеленского об улучшении отношений. Вот я хотел бы понимать, какие это сигналы. Это сигналы будут встречные или...

- Кстати, Леонид Макарович, вы мне обещали дать мобильный телефон Владимира Зеленского.

- Да, у меня был номер, но я позвонил - а там говорят, что телефон отключён.

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