"Кардашьян бы позавидовала": Светлану Лободу подвели крошечные шорты

Идеальная фигура Светланы Лободы вдохновляет не только ее многочисленных поклонников, но и звезд шоу-бизнеса. Так, на днях Ксения Собчак призналась, что фотография артистки висит у нее на холодильнике как стимул "не есть". Не секрет, что ради роскошного тела певица проводит в спортзале по нескольку часов.

Концерты артистки всегда сопровождают яркие танцевальные шоу Светланы Лободы. Не секрет, что певица может дать фору многим профессиональным танцорам. Артистка для достижения результата много занимается. Так, она опубликовала в блоге видео одной из своих тренировок.

"Если ты хочешь продержаться в форме долго и быть здоровым, правило № 1 - не делай больших перерывов. Как бы ни было тебе тяжело, просыпайся и иди на тренировку. Через лень и «не могу». Удачи", - гласит комментарий к ролику.

lobodaofficial Лободе пришлось принять соблазнительную позу у бассейна

На нем 36-летняя певица в крошечных шортах и майке демонстрирует публике тренировку с фитнес-резинкой для стройности бедер и ягодиц. Певице пришлось принять соблазнительную позу у бассейна, чтобы правильно выполнить упражнение. Лобода, присев спиной к камере, усердно качает мышцы.

Фолловеры Светланы пришли в восторг от железной воли артистки: "Хорошее упражнение", "Да, я именно так и поступаю, даже если совсем нет сил", "Попа, как орех", "Кардашьян бы позавидовала", "Ждем еще упражнений!", "Вот это Лободицы", "Почему я не могу перестать на это смотреть".

Но нашлись и те, кто отметил, что упругая и аппетитная пятая точки Лободы - вовсе не природного происхождения. "Что, только я это вижу? У нее на трусах накладки для ...", "Так неестественно выглядит отставленный зад", "Да видно же, что попа, простите, искусственная", - комментируют особо зорки интернет-пользователи. Сама Светлана подобные заявления проигнорировала.