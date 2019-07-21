2019-07-21T18:04:04+03:00
Звезды

"Кардашьян бы позавидовала": Светлану Лободу подвели крошечные шорты

Певица показала упражнение для стройности бедер
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Концерты артистки всегда сопровождают яркие танцевальные шоуКонцерты артистки всегда сопровождают яркие танцевальные шоуФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Идеальная фигура Светланы Лободы вдохновляет не только ее многочисленных поклонников, но и звезд шоу-бизнеса. Так, на днях Ксения Собчак призналась, что фотография артистки висит у нее на холодильнике как стимул "не есть". Не секрет, что ради роскошного тела певица проводит в спортзале по нескольку часов.

Концерты артистки всегда сопровождают яркие танцевальные шоу Светланы Лободы. Не секрет, что певица может дать фору многим профессиональным танцорам. Артистка для достижения результата много занимается. Так, она опубликовала в блоге видео одной из своих тренировок.

"Если ты хочешь продержаться в форме долго и быть здоровым, правило № 1 - не делай больших перерывов. Как бы ни было тебе тяжело, просыпайся и иди на тренировку. Через лень и «не могу». Удачи", - гласит комментарий к ролику.

lobodaofficiallobodaofficial
Лободе пришлось принять соблазнительную позу у бассейна
155154 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

На нем 36-летняя певица в крошечных шортах и майке демонстрирует публике тренировку с фитнес-резинкой для стройности бедер и ягодиц. Певице пришлось принять соблазнительную позу у бассейна, чтобы правильно выполнить упражнение. Лобода, присев спиной к камере, усердно качает мышцы.

Фолловеры Светланы пришли в восторг от железной воли артистки: "Хорошее упражнение", "Да, я именно так и поступаю, даже если совсем нет сил", "Попа, как орех", "Кардашьян бы позавидовала", "Ждем еще упражнений!", "Вот это Лободицы", "Почему я не могу перестать на это смотреть".

Но нашлись и те, кто отметил, что упругая и аппетитная пятая точки Лободы - вовсе не природного происхождения. "Что, только я это вижу? У нее на трусах накладки для ...", "Так неестественно выглядит отставленный зад", "Да видно же, что попа, простите, искусственная", - комментируют особо зорки интернет-пользователи. Сама Светлана подобные заявления проигнорировала.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Посольство Туркменистана опровергло сообщения о смерти президента
"Ужас какой!": Скабееву возмутили слова Зеленского об обстреле ЛНР
Глава ЦИК Украины объяснил низкую явку на выборы в Раду сезоном отпусков
Абэ заявил, что хочет заключить мирный договор с Россией до конца премьерского срока
Опубликована запись переговоров иранских военных с танкером Stena Impero
Минобороны Украины опровергает данные о нарушении бессрочного перемирия
В Полтаве осквернили памятник герою Советского Союза Ватутину
Глава ЦИК Украины: "Нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов, не зафиксировано"
Ирина Шейк переживает разрыв с Купером
Зеленский назвал качества будущего премьера Украины
Мама Леди Гаги назвала виновного в расставании Купера и Шейк
Больше 800 сообщений о нарушениях на выборах в Верховную Раду Украины поступило в полицию
Из Instagram на стены ресторана: русские атакуют заведение отца Гаги
Юлия Тимошенко проголосовала на Выборах в Верховную Раду 2019