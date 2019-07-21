2019-07-21T22:57:38+03:00
Звезды

Снова невеста: Оксана Федорова в свадебном платье забыла про нижнее белье

Звезда вызвала настоящий переполох своим нарядом
Ольга ЛИБГАРДТ
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"Бывшая "Мисс Вселенная" предстала в свадебном платье"Бывшая "Мисс Вселенная" предстала в свадебном платьеФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Любое появление Оксаны Федоровой на публике производит фурор. Сейчас бывшая "Мисс Вселенная" отдыхает в Сочи, демонстрируя новые образы. Не так давно звезда предстала в черном бикини и тунике из органзы. Поклонники пришли в восторг от фигуры своей любимицы. А на одном из последних фото знаменитость вновь надела свадебное платье.

Настоящий переполох вызвала Оксана Федорова своим нарядом. "Бывшая "Мисс Вселенная" предстала в свадебном платье на пляже. Шелковая ткань струилась по телу звезды, словно морские волны. Голову знаменитости украшал венок из белых орхидей.

"Лето в самом разгаре, а это значит, мы можем наслаждаться солнцем, морским бризом, свежей зеленью, ягодами и, конечно, красивыми кадрами", - подписала снимок Оксана.

fedorovaoksanafedorovaoksana
Лето в самом разгаре...
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Поклонники очень бурно отреагировали на фотографию, засыпав свою любимицу вопросами. Многих интересовало, неужели знаменитость снова невеста. А особо внимательные отметили, что 41-летняя красавица решила отказаться от нижнего белья для свадебного образа.

"Бесспорно, красавица", "Первое впечатление от фото, что опять под венец", "Из пены морской!", "Принцесса", "Шикарный вид", "Под венец, наверное", "Любимая русалочка", "Божественно, Ксюша", - пишут восторженные интернет-пользователи.

Стоит отметить, что Оксана довольно часто использует для своих луков большие цветы в разном оформлении. Они стали ее любимым аксессуаром. Звезда также не забывает делиться с поклонниками секретами красоты. Напомним, Оксана Федорова была первой россиянкой, получившей титул "Мисс Вселенная". Ее результат до сих пор никто из российских девушек превзойти не смог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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