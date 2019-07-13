2019-07-13T21:12:15+03:00
Звезды

"Самая красивая из Богинь!": Оксана Федорова в купальнике лишила поклонников покоя

Бывшая "Мисс Вселенная" позирует на пляже в Сочи
Ольга ЛИБГАРДТ
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Оксана Федорова устроила себе летний отпуск на мореОксана Федорова устроила себе летний отпуск на мореФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Оксана Федорова, как и многие знаменитости, устроила себе летний отпуск на море. Бывшая "Мисс Вселенная" отдыхает в Сочи. В один из дней она устроила на берегу Черного моря фотосессию в купальнике, взбудоражив своих поклонников.

"Самым лучшим летним модным трендом я считаю свежий цвет лица, блеск глаз и задорную улыбку! И все это мне дает в настоящий момент Черное море. Сочи, я люблю тебя!", - подписала снимки 41-летняя Оксана Федорова.

На фото знаменитость стоит на берегу моря. На ней черный раздельный купальник и парео из органзы, струящееся на ветру и соблазнительно обволакивающее стройную фигуру звезды. Довершает пляжный образ бежевая брошь в виде огромной розы бежевого цвета с блестками.

fedorovaoksanafedorovaoksana
Оксана Федорова
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Подписчики звезды буквально лишились покоя из-за новых фото своей любимицы. Они засыпали Оксану комплиментами, отмечая ее прекрасную фигуру и молодое лицо.

"Красота неземная!", "Лишила меня покоя", "Хороша! Красавица", "Боже, женщина, я вызываю полицию! Вы самая красивая из Богинь!", "Малифисента", "Красива и элегантна, как всегда!", "Я бы вас украл", "Краса и Роза", "Морская фея", "Очаровательная и прекрасная Оксана", - пишут наперебой восторженные пользователи соцсети.

Стоит отметить, что большие цветы в разном оформлении стали любимым аксессуаром Оксаны Федоровой. Она украшает свои многочисленные наряды, а также головные уборы. Бывшая "Мисс Вселенная" также не забывает делиться с поклонниками секретами красоты. Ранее она опубликовала подробную "шпаргалку" для девушек, которые собирают чемодан в отпуск, а также подсказала, как нужно правильно подбирать помаду.

Напомним, Оксана Федорова была первой россиянкой, получившей титул "Мисс Вселенная". Ее результат до сих пор никто из российских девушек превзойти не смог. Кроме того, наша соотечественница единственная, кто отказался от титула. Спустя четыре месяца после победы Оксана Федорова вернула организаторам корону, драгоценные подарки и рекламные контракты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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