2019-07-22T20:54:11+03:00
Общество

Россиян накормят колбасой из насекомых

Обозреватель «КП» Евгений Арсюхин считает, что лет через пять нормальной еды не будет
Евгений АРСЮХИН@radio_kpобозреватель
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Цех нарезки и упаковки колбасы на мясоперерабатывающем заводе.Цех нарезки и упаковки колбасы на мясоперерабатывающем заводе.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Прочитал сегодня новость, что один российский НИИ разрабатывает технологию: будут измельчать саранчу, и добавлять этот аппетитный порошок в колбасу и соусы. Оказывается, сейчас туда бузуют экстракт из рогов, копыт и кожи животных, но и этот тошнотный коктейль уже в дефиците. Животный белок становится роскошью, пора переходить на насекомых!

Сразу вспомнил, как несколько лет назад одна международная организация провела исследование, готовы ли люди есть насекомых. Китайцы-то, конечно, да, им не привыкать, а все остальные? Добровольцам давали невинное на вид лакомство и участливо интересовались, ну как, мол? А потом говорили, из чего приготовлено. В результате люди стали лояльней относиться к еде из комаров и мух, с удовлетворением констатировали «исследователи». Они просто не знали, как это на самом деле вкусно! Брезгливость надобно преодолевать.

И вот что поразительно в этой истории. Чудеса технического прогресса поражают наше неокрепшее воображение каждый день. Вот свежий пример: не далее как в мае ученые научили атомы принимать радиоволну. Перспективы потрясающие: берешь всю Солнечную систему, и превращаешь ее в радиопередатчик. Не прошло и двух месяцев, а народ на форумах додумался, как такое квантовое радио сделать у себя дома. Новости о квантовой телепортации даже не попадают в топы сайтов. Ученые, а вместе с ними умельцы-энтузиасты крутят-вертят атомами и элементарными частицами как хотят. Покорили природу! Прямо вот за бороду ее взяли, оседлали и поехали. Но – только если дело не касается еды. Еды не хватает, она все хуже, будет еще хуже, и ничего мы с этим не поделаем. Разве что саранчу натрем и в колбасу засунем.

С едой в самом деле какая-то ерунда. ГМО – уже просто старые добрые шалости какие-то, на повестке – искусственное мясо из нефти, синтетический хлеб и прочее «долой брезгливость». Попомните мои слова: лет через пять вы не найдете в магазинах ничего, что бы росло, бегало, мычало и блеяло. Все из пробирки будет.

А как вы хотели, говорят нам. Людей все больше, ресурсов все меньше, говорят нам. Коровы, оказывается, своим навозом захламляют атмосферу, и это они (а вовсе не промышленные комбинаты) виноваты в глобальном потеплении. Свиньи все вытоптали. Куры все выклевали. Сельское хозяйство становится чрезмерной роскошью для планеты.

Тут, казалось бы, вступить в дело науке. Вместо насилия над атомами и квантами подумать, как можно дать людям нормальную еду в нужном количестве и по сходной цене. Да, мы понимаем, компромиссы. Без химии и генетики вовсе обойтись не получится. Но хотя бы в меру! И без насекомых, без пробирочной еды и прочих тошнотиков, пожалуйста. В космос летаем, неужели еды не добудем?

А вот не добудем. Потому что именно наука, на которую с такой надеждой обращены взоры, подарила нам мясо из нефти и специальные теплицы, которые производят зелень прямо в городе. Знаете ли вы, что вы давно покупаете салат и прочую петрушку, которая, скорее всего, колосилась на Каширском шоссе? Так проще магазинам, так проще производителям. Для строительства таких теплиц использованы космические технологии, и это не бла-бла ни разу: взяты модули, в которых растили травку на МКС. Науке, получается, тоже хорошо. Всем хорошо, а потребителю? А потребителю, говорят нам, безопасно. Ну, здорово, коли так.

И я думаю, дело тут в том, что наука своим величием слишком сильно хвастается. Ее могущество заканчивается, когда речь заходит о живых организмах. О коровах, свиньях и людях. О биомассе, словом. Неживой природой она управлять умеет, а живой не умеет. И не будет уметь. Ученые вам, конечно, нарассказывают другое. Вот, мол, химические элементы, хлор, натрий и все такое. Вот простые молекулы. Вот сложные. Вот клетки. Вуаля, из неживого – живое! Все мы понимаем, во всем разбираемся. Проникли в тайны жизни по самые локти с нарукавниками. Молодцы, но где тогда результат? Где еда нормальная?

И мне кажется, это фундаментальный вопрос, ответа на который не будет. И можно спрогнозировать – не претендуя на лавры пророка – что будет дальше. А дальше будет то, что богатые, конечно, не захотят мяса из нефти и колбасы из насекомых. Они сформируют спрос на «просто еду». Есть спрос – есть и предложение. Самым главным ресурсом станет земля, обычная земля, грязная, из глины и навоза, а еще просто вода и просто воздух. Нам сейчас втирают, что войны будут какие-то другие. Не за землю, как раньше, а за цифровое могущество. За технологии. Нет! В том-то и дело, что землю, просто землю примутся отнимать. Думаю, наши любимые дачники пострадают в первую очередь. Это слишком большая роскошь, сидеть на земле и жарить шашлыки. Где стояли щитовые домики – там раскинутся кибернетически контролируемые поля, с роботами-охранниками на подступах. А затем государства начнут эти поля отнимать друг у друга. И все это на фоне ярких, народных таких супермаркетов, набитых эрзацем.

Говорите, в будущем люди уедут из мегаполисов, будут у озерца медитировать? Говорите, интернет позволит работать из любой точки мира, и эта точка будет непременно у берега теплого моря? А я говорю вам, что сгонят в мегаполисы, засунут в бетонные клетки, а еду будут доставлять по трубам прямо на кухню в жидком виде. Прекрасный новый мир, нечего сказать.

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По данным ООН из 7 миллиардов человек, населяющих нашу планету, сегодня голодает 795 миллионов - то есть каждый девятый. При этом ежегодно численность людей на Земле увеличивается на 81 миллион голодных ртов. А как их накормить никто толком не представляет, потому что к началу XXI века рост производства продовольствия замедлился в связи с ограниченностью сельхозугодий и водным кризисом (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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