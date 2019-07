"Ненасытная в постели": Николь Кидман ответила на интимные вопросы

Николь Кидман пришлось отвечать на очень откровенные вопросы о своей личной жизни в прямом эфире. Актриса приняла участие в утренней передаче "Breakfast With the Stars With Kyle & Jackie O".

Николь Кидман пришла на шоу австралийской станции KIIS 1065 в рамках продвижения второго сезона сериала "Большая маленькая ложь". В студии Кайл Сэндилэндс и Джеки О. беседовали с актрисой о сериале, как неожиданно радиоведущие переключились на вопросы о сексуальной жизни гостьи студии.

Так, Кайл Сэндилэндс попросил Кидман прокомментировать песни ее ужа Кита Урбана, в которых упоминается о том, какая Николь в постели. В частности, Сэндилэндс спросил, правда ли, что певец в выпущенной в 2018 году композиции "Близнецы", когда пел о женщине, которая "ненасытная в постели, но с головой на плечах", имел в виду ее.

В то время музыкант, кстати, признался, что эти стихи именно о его жене, с которой он вот уже 13 лет вместе. Кидман, как известно, родилась под знаком Близнецов. По словам исполнителя, они живут очень активной сексуальной жизнью.

"Кит сказал, что эти строки о вас в спальне, что вы настоящий маньяк. Вы не говорили ему, мол, следи, дорогой, за своими словами?", - поинтересовался ведущий.

"Вы такой гадкий! Я не подвергаю его искусство цензуре. Но это немного смущает...", - протянула звезда "Мулен Руж", добавив, что не против быть музой для своего мужа.

"Ну, по крайней мере он не сказал, что в постели вы бревно", - вклинилась в диалог соведущая Джеки О.

"Это было бы хуже, - согласилась Кидман. - Это, конечно, несколько компрометирует, но все же лучше, чем если бы он сказал: «Боже, мне так скучно. Сделай над собой усилие, Николь»".

Однако разговор на этом не окончился. Кайл решил провести секс-анализ песни до конца. "Он также поет, что вы просыпаетесь посреди ночи, чтобы заняться любовью. Это правда?", - попытался развить тему ведущий.

52-летняя обладательница "Оскара" за роль в фильме "Часы" в ответ рассмеялась. "О Боже, вы действительно хотите меня об этом расспросить? Я не буду отвечать, это возмутительно, - усмехнулась Кидман. - Нет. Что? Ты все выдумал, Кайл. Закрой рот!", - цитирует Кидман Mirror.

Напомним, Николь Кидман и австралийский кантри-певец Кит Урбан женаты с 2006 года. Недавно Николь призналась, что скоро опять станет матерью. Актрисе удалось забеременеть благодаря ЭКО. Пара живет в роскошном имении Лос-Анджелеса, где воспитывает двух общих дочерей - 11-летнюю Сандэй Роуз и 8-летнюю Фэйт Маргарет. Последнюю родила суррогатная мама.