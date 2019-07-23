2019-07-23T16:31:16+03:00
Звезды

Елена Яковлева показала сына без шрамов и татуировок

Денис Шальных шокирует общественность нестандартным внешним видом
Ольга ЛИБГАРДТ
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Елена Яковлева.Елена Яковлева.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Сын актрисы Елены Яковлевой известен своим эпатажным поведением. 26-летний Денис Шальных, чье лицо и тело обильно украшено татуировками и шрамами, порой, шокирует публику внешним видом. Но были времена, когда наследник звезды сериала "Каменская" имел ангельскую внешность.

Поклонники Елены Яковлевой несколько лет следят не только за своей любимицей, но и за ее единственным сыном. Общественность волнует состояние здоровья наследника звезды. Молодой человек рос очаровательным ребенком. Он занимался спортом, чему свидетельствует недавно опубликованное фото. На снимке Яковлева запечатлена с сыном и мужем.

Но, повзрослев, наследник увлекся татуировками. Да так, что теперь все его тело украшают цветные рисунки.

Кстати, Денис обожает животных, а в детстве мечтал стать ветеринаром, чтобы спасать зверей. Поэтому поклонники Елены Яковлевой никак не могут понять, как из такого милого и скромного мальчика вырос эпатажный герой светской хроники. Увлечение парня татуировками началось несколько лет назад: заработав первые деньги, Денис решил набить тату в честь любимой собаки. Потом на его теле появились и другие наколки. Из-за них сына звезды в соцсетях часто называют фриком.

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Семья - главное, что есть в жизни человека!
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"Я Вам желаю всего самого доброго, но татушки сына Вы проглядели...", "Какой хороший мальчик, а что сейчас - ужас", "Леночка, красивая у Вас семья. Только сын зря испортил свое лицо наколками", "Какой был замечательный мальчик. А сейчас смотреть страшно", "Ну конечно, эта старая фотография. Сейчас сын Елены весь в наколках. Живого места нет", - пишут поклонники артистки.

Стоит отметить, что не так давно Денис решил избавиться от татушек, которые несут в себе негативную энергию, и собирается начать с лица. На щеке молодого человека вытатуирован гроб – именно его сын звезды и намерен свести в первую очередь. Правда, после этой процедуры может остаться очередной шрам.

"Он попробовал, дошел до конца и успокоился, что совершенно в его характере. Папа его спрашивает сейчас: «Жалеешь, что ты сделал?» Денис отвечает: «Да, жалею». И, наверное, он созрел, чтобы татуировки вывести. Но выжигать тату в тысячу раз больнее, чем наколоть", - рассказывала актриса в одном из интервью.

p.s.yakovlevap.s.yakovleva
Ну ведь какие милые
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Денис Шальных - единственный ребенок Елены Яковлевой и актера Валерия Шальных. Денис учился на режиссерском факультете Гуманитарного института телевидения и радиовещания, но забросил учебу ради занятий музыкой. Сын актрисы вместе с друзьями основал группу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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