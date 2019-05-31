2019-05-31T14:35:49+03:00
Звезды

Сын Елены Яковлевой пропал после развода

Поклонники 26-летнего Дениса Шальных бьют тревогу
Ольга ЛИБГАРДТ
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Денис Шальных, чье лицо обильно украшено татуировками, не менее популярен, чем его мать.Елена ЯковлеваДенис Шальных, чье лицо обильно украшено татуировками, не менее популярен, чем его мать.Елена ЯковлеваФото: Михаил ФРОЛОВ
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Сын актрисы Елены Яковлевой с середины весны не выходит на связь. Денис Шальных удалил аккаунт в инстаграме через некоторое время после того, как он объявил о разводе.

26-летний Денис Шальных, чье лицо обильно украшено татуировками, не менее популярен, чем его мать.Елена Яковлева. Отпрыск звезды фильмов "Интердевочка" и "Каменская" активно вел свой блог, делился с подписчиками событиями из жизни.

В январе стало известно, что он разводится с женой Викторией Мельниковой. Говорят, причиной стала измена. По другим данным, причиной размолвки назвали непостоянство Шальных. Как сообщала Яковлева, наследник пробовал себя в разных профессиях - от работника барбершопа до музыканта. Но своего места в жизни пока не нашел.

Денис прославился благодаря своим многочисленным татуировкам, коих великое множество на его накачанном теле. Периодически он шокировал публику необычными прическами и экстравагантными высказываниями, пишет сайт МК.RU.

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У меня очень красивая мама. У меня очень красивый папа. А я сам вообще апогей красоты
358 отметок «Нравится»17 комментариевInstagram

Однако вот уже два месяца от эпатажного наследника популярной актрисы нет ни слуху ни духу. Почему он исчез из поля зрения поклонников, неизвестно. Ходят слухи, что мужчина до сих пор тяжело переживает развод.

Кроме этого Денис Шальных устал от пристального внимания СМИ. Он был огорчен тем, что его называют фриком. "У меня довольно приятные черты лица, когда я не жирный, так что не нужно называть меня уродом. Очень обидно получается", - заметил как-то молодой человек.

Денис Шальных - единственный ребенок Елены Яковлевой и актера Валерия Шальных. Увлечение парня татуировками началось несколько лет назад: заработав первые деньги, Денис решил набить тату в честь любимой собаки. Потом на его теле появились и другие наколки. Парень втянулся настолько, что украсил ими все лицо. Елена Яковлева признается, что всегда с пониманием относилась к решению Дениса и даже как-то сделала себе тату на спине в знак солидарности с ним.

ИСТОЧНИК KP.RU

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