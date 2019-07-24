Расходы звезд: Собчак ежемесячно тратит на помощников 700 тысяч, а Киркоров - 5 млн рублей

Это раньше, чтобы стать звездой, нужны были теле- и радиоэфиры. Сегодня, в эпоху соцсетей, достаточно талантливо сыграть на гитаре песню или спеть по-своему чужой хит, выложить в интернет и завоевать миллионную аудиторию. Так, например, было с Машей Кольцовой из Архангельска, которая разместила у себя в блоге кавер-версию песни Билана, тот репостнул (скопировал) ролик на свою страничку, и талантливую девушку узнала миллионная аудитория фанов артиста. И вот уже Маша записывает дебютный альбом, участвует в телешоу «Один в один».

Похожая история была с ныне популярной актрисой, звездой фильма «Я худею» Ириной Горбачевой, которая маялась в массовке театра Фоменко. Так бы и осталась невидимкой, если бы не начала снимать для Инстаграма веселые ролики. Сейчас у Ирины полтора миллиона читателей, предложения от режиссеров и главные роли в родном театре.

Однако, став популярным, артисту приходится тратить немало средств, чтобы удержаться на плаву. «Комсомолка» вместе с экспертами подсчитала расходы звезд на поддержание той самой звездности.

Самое дорогое - пиарщики и балет

У певцов, например, львиная доля доходов уходит на персонал и коллектив.

- Хорошо Анастасии Стоцкой, у которой в команде только директор и пиарщик, - делится с «КП» промоутер и телевизионный продюсер Алина Красная. - Расходы у нее не такие уж большие: директор получает 10 процентов от ее концертных гонораров, поскольку на нем все организационные моменты. А на пиар уходит около 30 тысяч рублей. Кстати, многие пресс-секретари, чтобы больше зарабатывать, берут количеством, набирая себе по нескольку звезд в подопечные. Чаще всего они работают методом рассылок одной и той же новости по редакциям.

У «личников» - пиарщиков, которые ведут одного артиста, зарплата повыше - от 60 тысяч рублей. Звезды уровня Филиппа Киркорова начисляют своим пресс-секретарям солидную зарплату в 150 - 250 тысяч рублей. К слову, Киркоров, будучи самым высокооплачиваемым и гастролирующим артистом (в месяц дает в среднем 30 кассовых концертов, не считая корпоративов), тратит на звездный быт больше всех. Во-первых, у артиста большой коллектив - около 20 человек, куда входят артисты балета и музыканты. Только на их зарплату в месяц уходит более 1,5 млн рублей. Плюс еще в штате певца администратор (см. «Конкретно»), два водителя, стилист, две няни, два охранника, две домработницы. И это еще не считая расходов на перевозку аппаратуры и декораций. А с учетом регулярной покупки брендовых нарядов для концертов и музыкальных премий можно смело сказать, что Филипп тратит на звездный быт более 5 млн рублей в месяц.

Еще одна статья расходов Киркорова - яркие экстравагантные костюмы.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ксении Собчак персонал тоже влетает в копеечку. Красивую жизнь Ксюше обеспечивают стилист, няня, домработница, директор, пиарщик, водитель. В месяц набегает более 700 тысяч рублей.

Раньше, когда Ксения вела «Дом-2», стилиста ей оплачивал телеканал. Сейчас же все траты легли на плечи самой журналистки.

Волочкову разоряет «коммуналка»

Роскошный быт и большие траты на коммунальные услуги - это тоже плата за славу. Известному человеку зачастую стыдно жить в обычной квартире: хочется чего-то более статусного.

- А у меня расходная часть не меньше 1 млн рублей, - рассказала «КП» Анастасия Волочкова. - Во-первых, «коммуналка» за загородный дом - 60 тысяч рублей в месяц, потом еще на мне три квартиры - две в Питере, включая апартаменты моего отца-инвалида. На быт папы, на сиделок, которые ухаживают за ним, тоже уходит приличная сумма. А еще у меня есть гнездо в центре Москвы. Там тоже дорогая «коммуналка». Плюс зарплата моей команде: директору, пиарщику, танцорам.

Домработнице я плачу 70 тысяч рублей в месяц и столько же ее мужу, который тоже помогает мне по хозяйству. Он и домработник, и садовник в одном флаконе.

Конкретно.

ЩАС СПОЮ!

Клипы за счет рублевских жен

Если артист сам не умеет сочинять песни, придется раскошелиться на репертуар.

- У композиторов уровня Виктора Дробыша и Максима Фадеева хиты стоят около 40 тыс. евро (около трех млн рублей), - рассказывает актриса и певица Анна Калашникова. - У молодых авторов расценки поскромнее - от 150 тыс. рублей. Столько же надо вложить в аранжировку. Например, свою последнюю песню «По любви» я купила у Леонида Величковского (автор хитов Бузовой) за 350 тыс. рублей. Вместе с аранжировкой песня обошлась мне в полмиллиона. Клипы тоже стоят недешево - от 100 тыс. рублей, если снимать на одну камеру без света. Средняя цена приличного клипа - 2 млн рублей.

Однако, по словам телевизионного продюсера Алины Красной, деньги нередко отбиваются с помощью так называемых платниц.

- Рублевская знать (в особенности жены богачей) готова платить немалые деньги, чтобы попасть в клип к любимому артисту. Такие дамы или их дети частенько появляются в клипах суперзвезд. Например, перед съемками ролика для «Евровидения» «Крик» менеджмент Сергея Лазарева давал в сети объявление: мол, ищем спонсора в клип, спонсор там еще и сыграет одну из главных ролей, - объяснила «КП» промоутер. - Правда, кто именно попал в ролик за деньги, неизвестно.

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