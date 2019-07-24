2019-07-24T14:20:16+03:00
Звезды

«Отказную на ребёнка я не подписывал»: племянник Пугачевой прояснил скандал с усыновлением

По словам Влада Пугачева, в прессе бродит много недостоверной информации
Алина ЧЕРНОВА
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После смерти родного брата, полковника запаса Евгения Пугачева Алла Борисовна взяла на себя заботу о его сынеПосле смерти родного брата, полковника запаса Евгения Пугачева Алла Борисовна взяла на себя заботу о его сынеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Алла Пугачева оформила опекунство над своим внучатым племянником Женей в 2015 году. Ситуация тогда была непростая. Родители Жени Влад Пугачев (сын покойного брата АБ) и его жена Виктория не смогли справиться с пристрастием к наркотикам. У Влада отнялись ноги, а Виктория впала в кому после неудачного укола в вену. Отправив племянника на лечение в Израиль, Алла Борисовна забрала его сына к себе. Потом к маленькому Жене прикипела его няня и ее муж. По словам адвокатов Пугачевой, поскольку за Женей присматривали доверенные лица АБ, певица разрешила ребёнку жить у них. А на выходные забирала Женю к себе. Малыш привык к новым родителям, стал называть их мама и папа. У кровных родителей мальчика сейчас своя жизнь. Мать занимается своей личной жизнью. Отец недавно женился, живет на средства, вырученные от аренды квартиры своего покойного родителя.

Недавно прошла информация, что Женю Пугачева официально усыновили доверенные лица Пугачевой. В сентябре мальчик пойдёт в первый класс, Алла Борисовна решила, что пора ребёнку абстрагироваться от тяжелого прошлого.

Внучатый племянник Аллы Борисовны со своим родным отцом Владом Пугачевым Фото: Личный архив

Внучатый племянник Аллы Борисовны со своим родным отцом Владом ПугачевымФото: Личный архив

Однако племянник Аллы Борисовны Влад ничего про усыновление сына не знает.

— Я услышал эту новость от представителей прессы, — говорит Пугачев. — Как Женю могли усыновить без моего согласия? Со своей бывшей женой я тоже на связи. Она тоже ничего не знает про усыновление Жени.

Сын Влада 6-летний Женечка находился все это время под опекой Аллы Борисовны Фото: Личный архив

Сын Влада 6-летний Женечка находился все это время под опекой Аллы БорисовныФото: Личный архив

— Говорят, вы подписали бумаги в 2015 году, согласно которым не возражаете, что мальчика впоследствии усыновят...

— Таких бумаг я не подписывал. И Виктория (бывшая жена Пугачева — Ред.) тоже. Я подписывал, что не возражаю против того, что Алла станет официальным опекуном Жени. Сначала на 6 месяцев подписал, потом бумагу эту продлили до 8 месяцев, поскольку на тот момент я только-только встал с коляски, надо было заново учиться ходить. Я понимаю, что на мне уже клеймо. Но зачем пресса выдумывает про меня небылицы? Если говорите, что я подписал отказную на сына, покажите этот документ! Более того, мое согласие на опеку уже давно не имеет законной силы. Просто я не хотел и не хочу трогать Женю, потому что сыну комфортно в новой семье.

КСТАТИ

«Мой сын по-прежнему носит фамилию Пугачевой»: племянник Аллы Борисовны высказался по поводу скандала с усыновлением

Три года назад в семье Аллы Пугачевой появился приемный сын. Так сама певица отрекомендовала журналистам внучатого племянника на отчетном концерте своей школы талантов (артистка закрыла детскую студию в прошлом году из-за высокой аренды здания в центре Москвы — Ред.) (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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