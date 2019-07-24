2019-07-24T19:52:51+03:00
Звезды

"Было очень тяжело": дочь Ларисы Долиной вспомнила голодное детство

Наследница певицы показала фото с мамой, бабушкой и дедом
Ольга ЛИБГАРДТ
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Дочь Ларисы Долиной Ангелина.Дочь Ларисы Долиной Ангелина.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Дочь Ларисы Долиной ведет достаточно закрытый образ жизни. В отличие от своей звездной мамы Ангелина получила экономическое образование, а семь лет назад она подарила российской певице внучку Александру.

Известная российская исполнительница Лариса Долина родилась в Баку в семье строителя Александра Марковича и машинистки Галины Израилевны Кудельман. В детстве Ангелина редко видела маму, так как та все время пропадала на гастролях, чтобы прокормить семью. Девочку растили дедушка и бабушка.

На днях Лина, как зовет дочь Долина, поделилась своими воспоминаниями, показав архивные семейные фото. На одном из снимков запечатлен момент встречи артистки с маленькой Линой после долгой разлуки. Свидания с родными у певицы были очень короткими. "А потом снова пахота", - говорит про работу своей мамы Ангелина. У многих подписчиков этот снимок вызвал горестные впечатления и щемящее чувство жалости из-за разлуки матери и дитя.

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Моя любимая...
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Дочь Долиной с тоской вспоминает те времена: "Мама нас с бабушкой кормила буквально, было очень тяжело, но мы смогли".

На другом кадре присутствуют родители Ларисы Александровны. "Мало, кто видел нашего самого лучшего в мире дедушку, маминого папу. Он был таким... Не описать словами!", - рассказала дочь исполнительницы.

dolinalinadolinalina
Мало кто видел нашего самого лучшего в мире дедушку
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Напомним, Ангелина родилась у Ларисы Долиной в 1983 году в первом браке певицы с Анатолием Миончинским, джазовым музыкантом, бывшим вторым дирижером оркестра "Современник". В 2011 году Лина родила Александру. Долина души не чает в малышке. К слову, внучка Ларисы Александровны иногда выступает на сцене. Так, девочка участвовала в торжественном открытии международного конкурса молодых исполнителей "Детская Новая волна - 2018". Малышка уверенно держалась перед многотысячной аудиторией. Поклонники предполагают, что Александра пойдет по стопам известной певицы.

dolinalinadolinalina
Справедливости ради, кому там было мрачно
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Теперь 63-летняя Долиной с лихвой компенсировала разлуку с дочкой. Певица может позволить себе проводить рядом с близкими столько времени, сколько пожелает. Кстати, сейчас артистка с дочкой Ангелиной и любимой внучкой отдыхают в Юрмале. На одном из последних снимков они идут по берегу Балтийского моря. "Лина удивительно похожа на маму", "Надо же, как похожи", "Счастливые", "Прекрасная семья, Линочка", "Теперь видно. на кого вы очень похожи, бесподобное фото!", "Такое теплое фото! Душа радуется, видя такие кадры!", - отметили подписчики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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