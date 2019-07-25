Рутгер Хауэр: Пришло время умирать

"Я видел такое, во что вы, люди, просто не поверите. Штурмовые корабли в огне на подступах к Ориону. Я смотрел, как Си-лучи мерцают во тьме близ врат Тангейзера. Все эти мгновения исчезнут во времени, как слёзы под дождём. Пришло время умирать"...

Сегодня в постах миллионов людей по всему миру появились эти слова. Когда-то в далеком 1982 еще молодой красавец Рутгер Хауэр со светящейся от белизны шевелюрой, произнес их в последней сцене культового фильма Ридли Скотта "Бегущий по лезвию".

Эти несколько финальных минут "сделали" ленту. Ведь, положа руку на сердце, сюжет был довольно стандартный. Крутого полицейского просят, чтобы он нашел и обезвредил особо опасных сбежавших роботов прод предводительством андроида Роя Батти. Весь фильм ждешь крутой погони, перестрелки или, на худой конец, мордобития. Однако ничего такого не происходит. Но ближе к финалу вдруг оказывается, что вся соль заключена в последних словах. Искусственные люди, представлявшиеся злодеями всю ленту, просто хотят жить. Создатель отвел им недолгие четыре года существования. Финальная сцена под дождем и монолог умирающего робота-андроида в исполнении Хауэра воздействовали на зрителей необыкновенно. Во время просмотров зрители ревели в голос.

Рутгер Хауэр в культовом фильме "Бегущий по лезвию", 1982 г.Фото: EAST NEWS

"Я хочу забыть этот фильм и пересмотреть снова", - пишут сегодня фанаты "Бегущего по лезвию".

В чем магия последней фразы? Почему-то каждый, кто смотрел "Бегущий по лезвию" - запомнил ее на всю жизнь, и эти слова - первое, что прокрутилось в голове, когда вечером 24 июля мы узнали о смерти Рутгера Хауэра.

Создатель отвел ему больше, чем его герою. Целых 75 лет. Он умер у себя дома, в Нидерландах после непродолжительной болезни.

У Хауэра была удивительная особенность. Даже в самом дурацком боевике или эпизоде он выглядел значительней и больше своей роли. Есть ли хоть кто-то, кто не вжимался в кресло, смотря "Попутчика", не чувствовал себя героем, сражаясь рядом с ним во всех этих "Ночных ястребах", "Считанных секундах", "Слепых яростях"...

Его называли великим интеллектуалом, а кинокритики удивлялись особому творческому пути: 166 ролей и ни одной проходной. Неслучайно у себя на родине в Нидерландах Хауэр стал лучшим актером столетия... хотя, думается, если бы наши зрители решали, кому выдать эту премию, то и у нас лауреатом был бы он. В России его очень любили и, похоже, это было взаимно. "Люблю бывать у вас. Здесь ко мне относятся, как к леди Гаге какой-то. Просто носят на руках", - шутил он (конечно, еще в те времена, когда не случилась знаменитая история с "гагачатом"). За последние десять лет сыграл в двух наших фильмах и даже состоял в попечительском совете Высшей школы режиссеров и сценаристов в Петербурге, относясь к своей должности серьезно: сам приезжал на занятия школы и разбирал работы студентов.

В последние годы Хауэр разочаровался в Голливуде и признавался, что маленькое, частное кино ему гораздо интереснее, чем голливудская машина. Однако добровольный уход в тень никак не сказался на его популярности. В прошлом году у нас активно вспоминали Хауэра в связи с выходом фильма Хабенского "Собибор".

Рутгер Хауэр в роли Александра Печерского в фильме "Побег из Собибора" 1987 годаФото: кадр из фильма

Дело в том, что в восьмидесятых годах, на пике славы, Хауэр исполнил роль нашего заключенного Печерского в "Побеге из Собибора" и получил за нее "Золотой глобус". Зрители не только помнили фильм почти сорокалетней давности, но, сравнивая Хабенского и Хауэра, сыгравших одну и ту же роль, делали однозначный выбор в пользу Хауэра. Казалось, лидер восстания Александр Печерский должен выглядеть только так, как Хауэр, и никак иначе.

В большинстве фильм он играл отрицательных персонажей, но, как сказал о нем Пол Верховен, сотрудничество с которым прославило актера, Рутгер всегда выражал «светлую сторону естества», всегда играя настоящих мужчин: сильных, надежных, непобедимых.

Что еще сказать про Хауэра? То же, что скажут все.

"Он родился в Голландии".

"Появился на театральной сцене в пять лет". "С детства славился вольнодумством и непослушанием". "Мальчишкой играл со спичками и поджёг стог сена". "В 15 лет сбежал из дома, нанялся на торговое судно своего деда и почти на год ушёл в плавание". "Во время путешествия обнаружил у себя способности к языкам в своей жизни выучил их огромное количество". "Будучи известным актером, натренировался говорить на американском английском без акцента - это было необходимо, чтобы выстроить карьеру в Голливуде..."

Карен Шахназаров вспоминал, что Рутгер вполне мог бы сыграть роль отца в его фильме "Американская дочь". Эту роль потом сыграл Владимир Машков, но Рутгера рассматривали всерьез и даже вели переговоры. "Хауэру была интересна эта история, - вспоминал Шахназаров. - Он ведь и сам оказался в подобной ситуации.

В первый раз он женился совсем молодым, еще живя в Нидерландах, а потом - грянул развод и жена увезла его дочь в Америку, разлучив с отцом на двадцать лет. Это расставание Хауэр считал главной трагедией своей жизни.

«Мне нравится чувствовать, что у меня внутри горит огонь», - любил повторять Хауэр.

Рутгер Хауэра ушел из жизни у себя дома, в Нидерландах после непродолжительной болезни.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

До конца жизни Хауэр обожал езду на мотоцикле. В свое время он сам выполнял трюки в знаменитом триллере "Попутчик", где сыграл не просто убийцу, но сам образ смерти, гоняющийся за человеком.

А еще - всю свою жизнь писал стихи. Последние слова для роли в фильме Ридли Скотта - придумал сам. Первоначально сцена смерти андроида состояла из более чем трехсот слов технотрепотни. "Но я подумал, что проповеди не нужны, особенно - роботу, у которого садится батарейка", - рассказывал Рутгер. К счастью, режиссер разрешил делать, что угодно. И тогда актер оставил своему герою всего два предложения, которые уже были в сценарии, и добавил еще одно, последнее: Пришло время умирать.

Когда его, уже немолодого, спросили, знает ли он, в чем секрет воздействия этой фразы на людей, он ответил, что знает. "Мне удалось создать тишину и скорость. Мне кажется, это самое важное в жизни".

Светлая память большому актеру.

Сегодня миллионы людей еще раз посмотрели сцену под дождем плакали, как Рой Батти под дождем.

Потому что, как написал Евтушенко,

...если умирает человек,

с ним умирает первый его снег,

и первый поцелуй, и первый бой...

Все это забирает он с собой.