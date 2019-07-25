Волочкова в чернобурке и рваных джинсах сходила в монастырь и села на шпагат

Анастасия Волочкова побывала в Коломне, где в очередной раз повела себя экстравагантно и непредсказуемо. Одна из самых эксцентричных звезд российского шоу-бизнеса пришла в монастырь в чернобурковом полушубке и рваных джинсах. А затем продемонстрировала свой фирменный поперечный шпагат.

Анастасия Волочкова встретилась с юными почитателями своего таланта, а также посетила один из коломенских монастырей. Для визита в храм танцовщица выбрала весьма необычный наряд. Она надела белые рваные джинсы, короткую шубку и босоножки на платформе и каблуках. Голова балерины все же была накрыта косынкой. Прозрачный платок она повязала вокруг бедер, создав видимость юбки.

"Монастырь Старо-Голутвин и отец Варлаам. Коломна. Такой насыщенный день!", - подписала серию снимков 43-летняя артистка.

Анастасия Волочкова в Коломне.

volochkova_art Коломна! Я и на футбол успела!

Поставив свечку и пообщавшись с настоятелем монастыря, Анастасия отправилась на футбольный матч местной детской команды. Для дорогой гостьи изготовили именную футболку с номером 99. Появившись на стадионе, Волочкова произвела фурор. Кажется, мужчины забыли о происходящем на поле. Их взгляды были устремлены на звезду сцены.

volochkova_art Коломна forever! Я на воротах! Это счастье быть любимой!

После общения с юными спортсменами и руководством клуба танцовщица продемонстрировала свой фирменный шпагат. На этот раз балерина выполнила его в футбольных воротах, о чем и рассказала в блоге. "Я защитила ворота Коломны своим шпагатом, вошедшим в «Книгу Рекордов России»!", - гласит подпись к фото.

volochkova_art Я защитила ворота Коломны своим шпагатом...

Анастасия уверена, что теперь ни один гол не будет забит в эти ворота. "«Поцелуй меня в пачку!». Готовим клип с футболистами!", - пообещала Волочкова.