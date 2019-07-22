"Я так устала": болезнь еще больше изуродовала Анастасию Волочкову

Анастасия Волочкова работает на износ. Жизнь балерины состоит из бесконечных гастролей, репетиций и перелетов. Порой, она не успевает нормально поесть, не говоря уже о том, чтобы посетить врача. Не так давно танцовщица пострадала во время подготовки к очередному спектаклю. Она подвернула ногу, о чем сообщала в блоге. А теперь и вовсе напугала поклонников, опубликовав шокирующее фото огромной шишки.

Анастасия Волочкова давно жаловалась на проблему с суставами. Балерина не раз публиковала снимки изуродованных болезнью ног. Но некоторое время назад ситуация стала ухудшаться. У танцовщицы стала расти шишка. От этого недуга можно избавиться с помощью операции, но Анастасия продолжает терпеть сильную боль и не обращается к хирургам.

volochkova_art Посмотрела я утром на свои ножки.. Ужаснулась...

По наблюдениям Анастасии, шишка растет от чрезмерных физических нагрузок. Волочкова обнаружила, что ее нога стала выглядеть просто ужасно. "Посмотрела я утром на свои ножки... Ужаснулась, как увеличилась от нагрузки косточка на стопе, и срочно вновь перетянула ее привычным тейпом", - сообщила звезда.

Анастасия продолжает терпеть боль и не спешит обращаться к врачам.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

И тут же отметила, что ей некогда думать о боли, потому что ее главная цель - порадовать зрителей. "Хорошо, что синяки не видны в кадре. Люди. Я так устала", - жалуется знаменитость.

Анастасия даже решила взяла выходной, который проведет со своим загадочным женихом. С ним она намерена прожить долго в любви и согласии. Причем деньги для Волочковой не так важны, как внимание, преданность и любовь.