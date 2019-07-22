2019-07-22T18:55:02+03:00
Звезды

"Я так устала": болезнь еще больше изуродовала Анастасию Волочкову

Балерина давно жаловалась на проблему с суставами
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Анастасия Волочкова.Анастасия Волочкова.Фото: Личный архив
Изменить размер текста:

Анастасия Волочкова работает на износ. Жизнь балерины состоит из бесконечных гастролей, репетиций и перелетов. Порой, она не успевает нормально поесть, не говоря уже о том, чтобы посетить врача. Не так давно танцовщица пострадала во время подготовки к очередному спектаклю. Она подвернула ногу, о чем сообщала в блоге. А теперь и вовсе напугала поклонников, опубликовав шокирующее фото огромной шишки.

Анастасия Волочкова давно жаловалась на проблему с суставами. Балерина не раз публиковала снимки изуродованных болезнью ног. Но некоторое время назад ситуация стала ухудшаться. У танцовщицы стала расти шишка. От этого недуга можно избавиться с помощью операции, но Анастасия продолжает терпеть сильную боль и не обращается к хирургам.

volochkova_artvolochkova_art
Посмотрела я утром на свои ножки.. Ужаснулась...
2507 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

По наблюдениям Анастасии, шишка растет от чрезмерных физических нагрузок. Волочкова обнаружила, что ее нога стала выглядеть просто ужасно. "Посмотрела я утром на свои ножки... Ужаснулась, как увеличилась от нагрузки косточка на стопе, и срочно вновь перетянула ее привычным тейпом", - сообщила звезда.

Анастасия продолжает терпеть боль и не спешит обращаться к врачам. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Анастасия продолжает терпеть боль и не спешит обращаться к врачам.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

И тут же отметила, что ей некогда думать о боли, потому что ее главная цель - порадовать зрителей. "Хорошо, что синяки не видны в кадре. Люди. Я так устала", - жалуется знаменитость.

Анастасия даже решила взяла выходной, который проведет со своим загадочным женихом. С ним она намерена прожить долго в любви и согласии. Причем деньги для Волочковой не так важны, как внимание, преданность и любовь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Анастасия Волочкова: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
На футбольных матчах могут разрешить продавать пиво
Зарплата каждого пятого работника образования составила менее 15 тысяч рублей
В результате перестрелки на киргизско-таджикской границе пострадали пять человек
Huawei втайне помогала властям КНДР в создании беспроводной сети
Лайнер Москва-Анталия возвращается во "Внуково" из-за отказа двигателя
Умер Денис Коновалов, шеф-редактор «Пусть говорят». Ему было 29 лет.
Число отравившихся едой из вендинговых автоматов в Москве выросло до 80
В МИД России назвали выборы в Раду "голосованием надежды"
Путин отменил санкции против Эритреи, действовавшие почти 10 лет
МЧС будет ремонтировать дома многодетных семей
Порошенко повторно вызвали на допрос
Партия Зеленского лидирует по итогам обработки свыше 75% бюллетеней
Всех отравившихся едой из вендинговых автоматов в Москве выписали из больниц
В России увеличилось число мигрантов из Армении и Украины
Россия и Испания обсудили меры по усилению борьбы с терроризмом
Мутко поручил завершить выплаты пострадавшим от паводков в Иркутской области до конца июля
Врач-генетик рассказала, к чему приводит зависимость от смартфона