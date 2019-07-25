2019-07-25T14:18:22+03:00
Спорт

Главную соперницу Юлии Ефимовой на ЧМ из США дисквалифицировали за час до старта

Лилли Кинг накричала на арбитров после неудачного финиша
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Ефимова в полуфинале будет биться без главной соперницы.Ефимова в полуфинале будет биться без главной соперницы.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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На чемпионате мира по водным видам спорта в корейском городе Кванджу произошел неприятный инцидент в квалификационном заплыве на 200 метров брассом среди женщин. Победившая на 100 метрах американка Лилли Кинг после финиша была дисквалифицирована после заплыва. Она неправильно прошла один из поворотов, коснувшись одной рукой бортик. Как говорят, Кинг после выхода из бассейна просто-таки накричала на судью, который "сдал" ее.

Сборная США подала протест и за час до выхода на старт ФИНА вынесло решение. Дисквалификация противницы Ефимовой осталась без всяких перемен. Наша Юля в полуфинале будет плыть без своей главной соперницы. А ведь именно Лилли Кинг принадлежит лучший результат сезона в мире. Ее результат в предварительном заплыве и вовсе аннулирован.

Совсем скоро на ЧМ уже грядет полуфинальный заплыв у женщин на 200 метров брассом. А завтра, в пятницу, 26 июля, состоится финал. Последняя дистанция у брассисток на ЧМ - 50 метров и финал в ней состоится 28 июля в воскресенье.

Ранее, напомним, Лилли Кинг победила Ефимову на 100-метровке брассом. И после финиша две соперницы пожали руки друг другу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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