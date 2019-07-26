Путешествие по курортному Крыму. Оленевка. Приезжайте по грибы, а пока, турист, греби!

Продолжение

Часть 1

Часть 2

ЧЕМУ СПОСОБСТВУЕТ МИНДАЛЬ

Самая западная точка Крыма. Тарханкутский заповедник. Едем туда на коротком с тупым носом автобусе - такие обычно используют для доставки доярок на ферму для утренней дойки. По отрезку только что открытой асфальтовой дороги, раньше да и сейчас в округе лишь грунтовка и грейдер. На обочинах пасутся ослики.

Общественный транспорт до Большого Атлеша не ходит, да и желающих приехать сюда на своей машине по очень плохой дороге немного. Остаются только туристические автобусы.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

- Приезжайте к нам в сентябре – пойдут грибы, у нас тут они особенные – вид крымский степной! - об этом с особой гордостью сообщает бодрая экскурсоводша, завуч местной школы, которая даже во время летней подработки всю дорогу выставляет оценки за правильные ответы на свои вопросы и сыпет шуточками. Про местных коров, вынужденных питаться выгоревшей на солнце травой: мол, они особой породы - крымская степная гончая поджарая. Про миндальные деревца, посаженные вдоль дороги: миндаль, дескать, способствует мужской потенции, но есть его надо с детства, пока сила не ушла. В общем женщины, кормите своих мужиков орехами!

Есть в этой экскурсии что-то горькое, миндальное и полынное - как трава в степи. Ах, вот оно что! По приезду в рыбацкий стан Атлеш - это в нескольких километрах от села Оленевка - выясняется: никакой прогулки в местную жемчужину природы – естественный водоем “Чаша любви” - не будет. Как и гротов и пещер. На море поднялся ветерок, владельцы катера отказываются выходить из гавани.

Дельфинарий в Большом Атлеше тоже не пользуется особой популярностью – цены уж больно высоки.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Как так?! Ради “Чаши любви” все и затевалось! Молодая пара грустит: не получится, взявшись за руки, прыгнуть в воду, а это, как им обещали, гарантия долгой и счастливой любви. Если, конечно, руки не разомкнут…

Народ начинает возмущаться: это что же такое! Мы почти час пилили тридцать километров под ваши крымские байки, а в итоге что?

Жизнерадостная завуч-гид, забыв про оценки, куда-то исчезает. И ведь в турфирме с названием "ИП Усейнова Эдае Исаевна", где час назад продали путевку за 500 рублей с носа, явно знали о немореходной погоде, но отменять экскурсию не стали. Иначе деньги придется возвращать. Авось, прокатит.

Мужики мрачно шутят: “Зачем нам миндаль? Мы бы сейчас и без него с этими организаторами сделали всё, как надо”…

ДОБРОВОЛЬНЫЙ КОНЦЛАГЕРЬ ПОД СОЛНЦЕМ

А ведь я хорошо помню времена дикого туризма здесь, в голой западно-крымской степи. Точнее, плююсь и проклинаю. Помню, как на последнем вздохе Союза, поддавшись на волшебные посулы зазывал, с трехлетней дочкой подался в село Оленевку на мысе Тарханкут. Обещанный роскошный пансионат представлял из себя два ряда брезентовых палаток армейского образца с поставленными внутри панцирными кроватями – судя по всему, их тоже взяли на воинском складе - и пункта питания в виде неструганных столов под навесом. Чуть в стороне торчала деревянная будка туалета типа сортир, добавлявшая в раскаленный воздух особые парфюмерные нотки и полутона. Жара была за тридцать, а тень в этом пекле существовала разве что под пологом палатки, которая, нагреваясь днем, прожаривала тебя за ночь до селезенки. И только из-под одного тента, где расположилась пара новобрачных, неслись стоны разбуженной страсти.

Зато между палаток бродили тени изможденных солнцем и солоноватой водой постояльцев. Тех, кому не повезло сбежать на постой в село, носящее имя благородного парнокопытного животного, которое здесь отродясь не водилось. Это советские специалисты пол топонимике, переименовывая в 1945-м крымско-татарское поселение Караджи (“дикая коза” в переводе), посчитали название Козловка неблагозвузным и подобрали что-то похожее.

Признаюсь честно: тогда мы из этого туристического концлагеря сбежали подальше - мест для заселения в Оленевке просто не оказалось. И вот теперь, спустя много лет, я возвращаюсь к местам былых испытаний.

Скалистые и причудливо изрезанные высокие берега у Оленевки – это действительно природное чудо.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Пансионатов из брезентовых палаток в степной части полуострова давно нет. Как полынь, а ее здесь то ли семь, то ли восемь видов, выросли многочисленные гостевые дома и мини-отели, обросщие ракушками-прилипалами кафешек, магазинчиков со всякой туристической ерундой и прочей курортной инфраструктурой.

Для привлечения туристов чего только не сделаешь – даже большие картины на морскую тематику на стенку вывесишь. Но помогает пока мало.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Но проблемы-то остались. Вода, канализация.... Это как дорогие импланты поставить в кариесный и парадонтозный рот.

Хотя какие там дорогие… Незатейливые номера со слышимостью явно не для молодых семейных пар, которых почище крымского солнца сжигают страсть и гормоны. Пластиковые полочки и самая затрапезная сантехника в душе и туалете (если он, конечно, в номере есть).

И качество обслуживания пребывает практически в неизменном виде. Еще до поездки на полуостров, спросил о сервисе только что вернувшуюся из Крыма фейсбучную знакомую Юлию Алееву. Она мне ответила: “Сервис made in USSR. Хочу работаю, не хочу - не работаю. С жильем и общепитом проблем нет, но цены на всё высокие. Ни в коем случае не бронируйте с предоплатой пансионаты на якобы их сайтах - очень много мошенников. С "домашним" вином, чачей, соками и т.д. дурят. Подсунут дерьмо”.

И ведь как права оказалась моя знакомая из соцсетей. Уже в самом начале своего крымского пути убеждаюсь: здесь стригут бабло на том, что есть, что осталось от Советского Союза, а остальное - трын-трава.

Эта каменная арка на рыбацком стане «Большой Атлеш» ведет в небольшую бухту, где швартуются катера и рыбацкие лодки.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

А сверху поставлена церковь – как маяк для рыбаков и туристов.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Это характерные особености местного сервиса: взять деньги вперед и ни за что не отвечать, ссылаясь на непреодолимые силы стихи. Подсунуть совсем не то, что обещали. По мелочи зажать сдачу в кафешке: а вдруг клиент не вспомнит. Похоже, родимые пятна советского и более позднего незалежного прошлого не свести с этого бизнес-тела ничем...

РАЙ ДЛЯ БЕДНЫХ

А насчет палаточных городков я соврал. Они остались. Как примета дикого туризма, набирающего популярность в западном Крыму. И вокруг Оленевки, и рядом с селом Окуневка – это в 25 километрах восточнее. И в других прибрежных деревнях – Мирный, Штормовое, Витино. Одна беда – с собой, кроме палатки, нужно везти все – от воды и еды до дров и спичек. И тени вы здесь не найдете. Зато многие километры чистейших пляжей.

Я приехал на рыбацкий стан «Большой Атлеш». Жаль в море из-за легкого ветерка выйти не удалось. Тоже мне моряки. Это я вам с высоты своего рыбацкого опыта на Дальнем Востоке говорю. У нас там такой ветерок даже ветром не считался...Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

- А мы сюда уже четвертый год ездим, - признался Витя, заспанный хозяин жилища под Окуневкой, к которому я постучал в алюминиевый колышек вместо дверного звонка. – На южном берегу Крыма все ужасно дорого, к тому же дорогу к морю заборами перекрыли. А здесь полная свобода, хочешь голым ходи, хочешь на кайте катайся – да ты сам посмотри! Да и много ли нам с подругой надо: рыбы наловим, вот ужин и готов, а вино мы с собой привезли.

Настоящий рай для бедных…

Если погода не позволяет выйти в открытое море, то почему бы не попозировать на фоне волн? Что еще остается делать красивым девушкам…Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

А вот эти владельцы катера рискнули повезти туристов на морскую прогулку. Сейчас проблема – как причалить?Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

ЦЕНЫ (в рублях)

5-местные апартаменты с душем в гостевом доме в Оленевке - 750 с одного человека в сутки

Двухместный номер в мини-гостинице в Оленевке – 3000-3500

Бюджетный двухместный номер в мини-гостинице с завтраком в Окуневке - 1300

Обед в кафе из двух блюд плюс напиток на двоих – 450-500

Прогулка на катере к морским гротам и «Чаше любви» - 400 (с 1 человека)

Посещение дельфинария “Большой Атлеш” – входной билет 600, катание на дельфине (один круг) - 1500

В следующем репортаже автор удивится, как изменился бывший детский курорт Евпатория, в котором он не был много лет, и вновь столкнется с причудами крымского гостиничного бизнеса…

Продолжение следует

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