2019-07-25T21:34:03+03:00
Звезды

"Больно смотреть": ГлюкoZa в алом боди напугала худобой на фоне слухов о разводе

Певица выбрала весьма откровенный наряд
Ольга ЛИБГАРДТ
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Певица ГлюкоZа.Певица ГлюкоZа.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом ГлюкoZa, прилетела в солнечный Баку на фестиваль "Жара". Во время репетиции перед вечерним концертом певица нашла минутку и поделилась фотографией с поклонниками.

Наталья Чистякова-Ионова предстала перед публикой в алом боди. Откровенный наряд подчеркнул каждый изгиб тела звезды. "Репетиции идут полным ходом. Во время паузы ловлю лучи солнца! А вы ловите маленький фотокусочек Жары!", - подписала снимок ГлюкoZa.

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Во время паузы ловлю лучи солнца!
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Поклонники по-разному оценили фото своей любимицы. Одни пришли в восторг от того, в какой форме находится 33-летняя артистка. "Какая фигура, не словами сказать, ни пером описать, огонь", "Стройна, зависть распирает", "Шикарная", "Какая же прекрасная", - комментируют интернет-пользователи.

При этом многие отметили, что Наталья болезненно похудела. Некоторые фолловеры отметили, что звезда выглядит пугающе. "Очень худая, больно глянуть", "Наташа, ребра видны", "Страсть какая, страшно", "Ужас", "Что-то бедняжка совсем исхудала", "Кошмар, а не фигура", "Что ж довели до худобы такой, вы не больны?", "Сильно похудела, нужно набрать вес", - пишут встревоженные поклонники.

Напомним, в соцсетях появились слухи о разладе отношений между Натальей и ее мужем Александром Чистяковым. Пока певица предпочитает хранить молчание, но фанаты уверены, что брак звезды трещит по швам. Супруги 13 лет вместе, воспитывают двух очаровательных дочек - 12-летнюю Лидию и восьмилетнюю Веру. На днях певица переименовала страницу в Инстаграме, вновь став ГлюкoZой. Особо внимательные фанаты отмечают, что Наталья появляется без обручального кольца, а в ее Сторис больше не найти роликов с веселых вечеринок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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