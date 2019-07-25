Американцы наложили новые санкции на Венесуэлу и готовятся "наказать" Россию

Вашингтон все никак не успокоится и продолжает выдумывать новые "козни" в отношении Боливарианской Республики. Вот и в четверг американцы объявили о том, что подготовили новый пакет санкций против ряда венесуэльцев и иностранных граждан. Речь идет о системе продуктовых пайков CLAP, которые за символическую цену власти продают гражданам.

В новый список попали люди, имена которых в Венесуэле не на слуху. Речь идет о некоем колумбийце Алексе Наине Саабе Моране и его компаньоне Альваро Энрике Пулидо Варгасе, якобы "организовавших разветвленную коррупционную сеть, которая позволила президенту Мадуро и его режиму получить значительную выгоду от импорта и продажи еды в Венесуэле". Вместе эта "ОПГ", по мнению американских правоохранителей, неплохо "наварилась" на гражданах Боливарианской Республики.

По данным представителей США, еще в 2009 году Сааб начал платить взятки властям Венесуэлы, чтобы получать выгодные госконтракты на постройку социального жилья за завышенную цену. Позже он познакомился с тремя пасынками Мадуро (дети супруги президента Сесили Флорес от первого брака) и уже вместе с ними начал "делать деньги". Постепенно "сообщники" перешли от строительного бизнеса к торговле теми самыми пайками, которые появились в 2016 году. Американцы считают, что Сааб с подручными закупали за границей ингредиенты для CLAP, потом фасовали их в коробки и позже на кораблях доставляли в Боливарианскую Республику, причем делали все это по завышенной цене.

Кроме того, под ограничения попали и иностранные компании из соседней Колумбии, Панаме, а также Гонконге и ОАЭ. Удивительно, но в списке фигурирует и предприятие из США, которое было замешано в преступных целях. Все они использовались для ухода от налогов и "накрутки" цен. Позже сюда добавился и бизнес по нелегальной реализации добытого в Венесуэле золота, направляемого в Турцию.

Новые меры США стали продолжением той политики введения ограничений против Боливарианской Республики, которой Вашингтон придерживается начиная с 2017 года. В январе этого года администрация Дональда Трампа принял самый жесткий пакет санкций, в результате которого был наложен запрет на работу американских компаний в Венесуэле, за исключением ряда нефтяных корпораций, чье разрешение на добычу сырья истекает 27 июля. Кроме того, правительство Мадуро лишилось возможности закупать на рынке Соединенных Штатов разбавители (нафту) для тяжелой нефти, составляющей основу энергетического экспорта страны.

Самое интересное, что США, по словам спецпредставитель Венесуэле Эллиота Абрамса, "раздумывают о том, какие санкции применить против России - индивидуальные или в отношении целых отраслей экономики ". По мнению этого "ястреба", "Россия сыграла ключевую роль в том, что режим Мадуро выстоял под санкциями". Правда сам же Абрамс говорит, что "русские не дают деньги Боливарианской Республике, а выкачивают их из страны". Непонятная логика, которая, впрочем, работает, когда надо найти любой предлог для санкций.