2019-02-19T00:57:25+03:00
Экономика

В Венесуэле подсчитали потери от санкций США

Только за последние три года ущерб составил $38 миллиардов
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Митинг оппозиции в КаракасеМитинг оппозиции в КаракасеФото: REUTERS
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Потери Боливарианской республики из-за введенных Соединенными Штатами санкций только за последние три года составили 38 миллиардов долларов. Об этом рассказал агентству AVN вице-президент Венесуэлы Рикардо Менендес.

Он уточнил, что речь идет о 23 миллиардах долларов потерь для ВВП страны и примерно 15 миллиардах, которые связаны с работой американского подразделения государственной нефтяной компании PDVSA – Citgo Petroleum.

«Если добавить к этому 20 миллиардов долларов потерь, которые были забраны во время нефтяного саботажа, то можно было бы говорить о 58 миллиардах долларов потерь, то есть почти 60 миллиардах долларов ущерба для республики», - добавил Рикардо Менендес, имея в виду забастовки работников нефтяной промышленности зимой 2002 – 2003 годов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 28 января американский Минфин ввел санкции против PDVSA и заблокировал активы венесуэльской госкомпании на семь миллиардов долларов. Действующий президент Боливарианской республики Николас Мадуро назвал эти действия преступными. 15 февраля Штаты ужесточили санкции в отношении Венесуэлы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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