Стеснение пропало: Брежнева прошла по красной дорожке в стиле «ню», Лорак показала декольте, а Орбакайте идеальные плечи

В этом году на открытии международного музыкального фестиваля «Жара» звезды удивили скучными нарядами и бижутерией вместо бриллиантов. Удачных и дорогих образов было мало. Вместе со стилистом Анваром Очиловым мы разобрали идеальные и провальные образы открытия «Жары».

Кристина Орбакайте - икона стиля

Кристина Орбакайте.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кристина Орбакайте всегда одевается идеально: и в этот раз у неё подобранное со вкусом платье. Лук с одним открытым плечом - актуальный, выглядит дорого. Мне кажется, что это лук от Игоря Чапурина. Легкий пучок, красивый макияж в стиле «натурель», на плечи и на скулы добавлено нежное сияние - Кристина в этом образе могла бы произвести фурор даже на красной дорожке премии «Оскар». Ну а на «Жаре» она однозначно лучшая! Образ завершают со вкусом подобранные серёжки и кольцо Chopard.

Сергей Лазарев - мачо в Gucci

Сергей Лазарев.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вы хоть раз видели Лазарева в неудачно подобранной одежде? Я не помню таких случаев. И в Баку - он просто мачо в «классике»: чёрные брюки, красный пиджак и туфли - все от Gucci.

Вера Брежнева - девочка с пляжа

Вера Брежнева.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Так и хочется вслед за Филиппом Киркоровым спеть: «Стеснение пропало». Вера в своём репертуаре - выставляет своё идеальное тело напоказ публике. В этом луке, как в рекламе, нижнего белья, можно разглядеть почти все. Этот белый «купальник» абсолютно не подходит для красной дорожке. Вроде бы, у Веры есть муж, а она ведёт себя, как «разведёнка» в активном поиске богатого мужа. Эти массивные серёжки не могут сделать этот лук дороже.

Ани Лорак - настоящая дива

Ани Лорак.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Лорак не перестаёт удивлять: она умеет быть королевой и дивой в любой ситуации, она умеет одеваться и без помощи стилиста выглядит на самом высшем уровне. Это кружевное платье в стиле Dolce&Gabbana придает певице шарм.

Барановская - золотая девочка

Юлия Барановская.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Юлия на «красной дорожке» отбивалась от вечного вопроса журналистов свободным женщинам: «Вы готовы познакомиться в Баку с мужчиной своей мечты?» Барановская умело «держит удар»: я приехала работать.... Молодец Юлия! Ведущая фестиваля выглядит потрясающе в золотом комбинезоне с собранными в лёгкий пучок волосами - актуальная причёска вечером на курорте.

Филипп Киркоров - просто король

Филипп Киркоров с детьми.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Певец подобрал лук из последней коллекции Dolce&Gabbana. Удивительно, но все вещи, которые выбирает Киркоров ему идеально идут. Яркие принты помогают слушателям проникнутся настроением песен Филиппа Киркорова.

Ольга Бузова - в красном ей опасно

Ольга Бузова.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ольга Бузова.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Именно это красное кружевное платье слегка упрощает Ольгу. А ведь она - модная и красивая молодая женщина. Кстати, красный цвет придаёт ей пару лишних лет. В общем, Оля хороша, но могла бы выглядеть намного дороже. Может красный прост не ее цвет?

Настя Каменских - модная девчонка

Настя Каменских.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

У Каменских модный молодёжный наряд - актуальное сочетание цветов. Она готовилась - лак для ногтей и причёска сделаны под этот образ. А может ей так идёт наряд, потому что она просто светиться от счастья, вернувшись из свадебного путешествия?

КСТАТИ

В Баку началась «Жара»: Лепс и Лолита отказались от алкоголя, Киркорову подарили рубашку за 1,5 млн, а Бузова рискует здоровьем

Лолита в Баку на музыкальном фестивале «Жара» удивила заявлением: «Теперь не бухаю!» Здесь жарко в прямом смысле слова: термометр показывает до сорока градусов тепла. А вот у Григория Лепса отказ от алкоголя не связан с приездом в Азербайджан: музыкант объяснил нам, что уже несколько месяцев соблюдает правило - никакого спиртного. Результат, как говорится, на лице - Григорий Викторович похудел, морщины разгладились так, что кажется будто Лепс сделал уколы красоты. Но ничего подобного - омоложение музыканта связано с новым здоровым образом жизни. (подробности)