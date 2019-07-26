"Я его люблю до сих пор": Ивлеева устроила Лолите встречу с ее первой любовью

Настя Ивлеева закончила второй сезон Youtube-проекта Agentshow особенной гостьей. Она позвала к себе в передачу Лолиту Милявскую, устроив певице настоящий сюрприз.

Лолита Милявская эффектно появилась перед камерами. Она легла на пол в кабинке лифта. Насте Ивлеевой пришлось перешагивать через 55-летнюю знаменитость в прямом смысле этого слова. Когда девушки сели за стол и завязался разговор, Лолита призналась, что восхищается творчеством ведущей и давно хотела попасть на ее шоу.

Артистка дала предельно откровенное интервью.Так, если раньше Милявская в перерывах между замужествами наслаждалась вниманием мужчин, то теперь мечтает о сне и об отдыхе. Лолита призналась, что пару дней назад могла бы пойти в гости к красавцу после концерта. Он ее позвал на свидание. Но знаменитости предстоял ранний перелет, поэтому она ответила отказом.

В 16 лет Лолита была влюблена в солиста группы "Аракс" Анатолия АлешинаФото: кадр с видео

При этом звезда заявила, что по молодости была очень целомудренной. "До 40 можно по пальцам половых партнеров пересчитать. Все были мужьями. А после 40 пальцы рук кончились. Это было нелепое доказательство себе: «А так можно?»", - заявила исполнительница.

Продолжая тему прошлых отношений, Ивлеева предложила Милявской угадать гостя, который сидел к ним спиной, а его лицо было спрятано. Путем наводящих вопросов певица узнала в мужчине свою первую любовь. Тогда артистке было 16 лет, а ее избраннику - 32. "Я была влюблена в солиста группы "Аракс" Анатолия Алешина. Я его люблю до сих пор. Это моя первая большая любовь, не омраченная сексом. Я сходила по нему с ума. Об этом знали все", - рассказала Лолита Милявская.

Когда мужчина повернулся к ней лицом, она подлетела к нему, стала обнимать и поцеловала. Лолита и Анатолий не виделись 39 лет и были рады друг другу. "Ты на выданье. А я мужчина старше тебя. Женатый", - произнес 70-летний Алешин.