Женщина без комплексов: 55-летняя Лолита в обтягивающем комбинезоне сорвала овации в Донецке

Лолита Милявская, объявившая о разводе с молодым мужем Дмитрием Ивановым, находится с концертами на Донбассе. Эпатажную певицу тепло встречали местные жители.

"До свидания, теплый Донецк! Спасибо за сердца и массовый хор! Здравствуй, Луганск! Я знаю, как Вы ждете хорошее настроение, и тоже готовьтесь петь все песни", - подписала видео Лолита Милявская. Она разместила ролик в своем блоге.

lolitamilyavskaya До свидания, теплый Донецк!

55-летняя звезда предстала перед публикой в черном обтягивающем комбинезоне, в очередной раз подтвердив звание "женщина без комплексов". Знаменитость исполнила свои хиты, в том числе и любимый многими "Пошлю его на ... небо за звездочкой", сорвав овации сотен поклонников.

Отыграв концерт, Лола отправилась в Дебальцево, едва не попав под обстрел. Она опубликовала фрагменты видеозаписи из горячей точки и рассказала, что ночью стреляли по мирным жителям в Первомайске. Отметим, что расстояние между этими двумя населенными пунктами составляет меньше 100 километров.

"А сегодня в четыре утра стреляли по Первомайску. Это люди рассказали, когда мы все покурить вышли из автобуса. Опять по мирному населению. Когда это исчезнет, как страшный сон? Свои по своим. Только люди с больной психикой способны получать от этого «удовольствие». Когда будет мир? Кому задать этот вопрос?", - сетует знаменитость.

Доехав до Луганска, Милявская написала: "Люди живут очень бедно, но такого радостного огня в глазах я не видела с прошлого века! Они знают цену каждого дня! Кланяюсь до Земли и обратно".

Отметим, сейчас Лолита Милявкская переживает трудный период в жизни. На днях певица сообщила, что рассталась со своим пятым супругом, тренером по игре в сквош Дмитрием Ивановым. Мужчина был на 11 лет младше супруги. При этом, как уверяет Лолита, они остались хорошими друзьями. Между тем, поклонники искренне переживают за артистку и то, как на очередной развод Милявской отреагировала ее мама Алла Горелик. "Как все мамы, просит не нервничать. Она Диму любила", - лаконично ответила знаменитость. Напомним, Лолита и Дмитрий Иванов поженились в 2010 году. До этого певица четырежды была замужем.